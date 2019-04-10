Artweaver — бесплатный растровый графический редактор для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит/64-бит). Программа официально не поддерживает русского языка, однако в сети можно найти любительские русификаторы (приложен к архиву с инсталлятором приложения).

Программа Artweaver

Пользователи, сталкивавшиеся с такими редакторами как Adobe Photoshop или Corel Painter, сразу увидят сходство Artweaver с ними. В глаза сразу бросается интерфейс программы, однако этим сходства не ограничиваются.

Редактор изображений Artweaver можно назвать легкой (Light/лайт) версией названных гигантов. В приложении имеется множество инструментов редактирования и создания растровой графики, что и у того же Adobe Photoshop или Corel Painter.

Базовые инструменты. Весь базовый инструментарий Artweaver можно увидеть на отдельной панели в левой части окна приложения. К ним относятся:

Инструменты для рисования и корректировки — «Кисть», «Заливка», «Ластик», «Пипетка» и др. Вместо стандартной кисти в редакторе представлены и другие инструменты рисования — мелки, конте, фломастеры, карандаши, губки и т.д.

Инструменты выделения «Волшебная палочка» и «Лассо». Также предусмотрено множество функций по работе с выделениями, например — добавление/вычитание из выделения, пересечение с выделением, растушевка границ, инверсия и т.д.

Инструмент «Кадрирование» для обрезки произвольной области изображений.

Инструмент «Перспективная сетка», помогающий в создании трехмерных изображений на плоскости.

Добавление текста.

Инструмент «Форма» для наложения не изображений линий, разнообразных геометрических фигур и графических вставок — стрелки, диалоги, карточные масти, звезды и многое другое.

Инструмент «Градиент» с разнообразными вариантами типов градиентного закрашивания — линейный, радиальный, квадратный, спиральный и т.д.

Излюбленный многими инструмент корректировки и рисования «Штамп» и другие.

Все инструменты для рисования имеют множество индивидуальных настроек:

Если брать в пример стандартную кисть, то пользователь может выбрать ее тип — круглая, захват, аэрограф и пиксельный аэрограф.

Практически все типы инструментов рисования имеют дополнительный параметр «Метод» (нанесения), например — мазок, ластик, мягкое покрытие и другие варианты. Все методы, в свою очередь, также имеют расширенные настройки.

Цветовая палитра. Имеющаяся в Artweaver цветовая палитра, практически ничем не отличается от таковой в более продвинутых редакторах. Здесь предусмотрена возможность выбора цвета из цветовой модели RGB и HSL. В качестве цвет рисования также можно задать один из многочисленных вариантов градиента или использовать случайные цвета из цветового набора.

И все это — далеко не полный набор параметров инструментов для рисования.

Работа со слоями. Благодаря тому, что Artweaver поддерживает работу со слоями, данный редактор можно уже считать профессиональным. Программа поддерживает практически все стандартные манипуляции со слоями, которые можно найти в том же Photoshop — объединение, дублирование, растеризирование, трансформация и т.д.

Фильтрация изображений. Конечно, в редакторе Artweaver доступно большое количество готовых фильтров, которые можно применить как ко всему изображению, так и к выделенной области. Все доступные фильтры разбиты на 8 категорий — искажение, размытие, резкость, рендеринг, стилизация, текстура, шум и FilterFX. В каждой категории представлены готовые вариации выбранного фильтра и/или настраиваемые параметры.

Гибкий настраиваемый интерфейс. Для возможности настройки интерфейса «под себя» создатели Artweaver предусмотрели следующие моменты:

Включение/выключение отображения любых панелей инструментов.

Свободное перемещение панелей инструментов.

Сохранение текущего расположения панелей в файл с возможностью последующей загрузки.

Многовкладочный режим работы (т.е. возможность параллельной работы с несколькими изображения одновременно).

Управление горячими клавишами и многое другое.

Версия Artweaver Plus

Существует две версии программы Artweaver — бесплатная «Free» и платная «Plus». Версия Artweaver Plus имеет дополнительные инструменты редактирования и кисти для рисования, расширенный набор фильтров, поддерживает работу с PSD-файлами из Photoshop, оснащена более гибким пользовательским интерфейсом, не имеет ограничений на максимальное разрешение редактируемых изображений (в бесплатной версии этот параметр ограничен 9999x9999 пикселями) и другие.

Русификация Artweaver

Для русификации Artweaver файл из архива «Artweaver_RU.lng» следует поместить в папку «Languages», расположенную в корневом каталоге установки программы (например, «C:\Program Files (x86)\Artweaver Free 6»). Далее в самой программе нужно открыть меню «Edit», выбрать пункт «Preferences», зайти в раздел «Language» и установить в меню «Active language» вариант перевода «Русский». Перезапустить программу.