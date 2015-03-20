SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EveryLang

В данном списке представлены программы для замены EveryLang. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EveryLang, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

QTranslate
QTranslate

Версия 6.10.0

Программа-переводчик для Windows

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
DeepL
DeepL

Версия 2.2.0

Программа для машинного перевода текстов и текстовых документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PROMT Professional
PROMT Professional

Версия 18

Профессиональный переводчик

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)
Babylon
Babylon

Версия 10.0.2

Словарь и полнофункциональный переводчик.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
TranslateIt!
TranslateIt!

Версия 8.1.3

Контекстный англо-русско-английский словарь.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ABBYY Lingvo

Версия 1.0

Перевод на профессиональном уровне

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)