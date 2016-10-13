Программа TranslateIt! - это контекстный англо-русский и русско-английский словарь, работающий в любых приложениях Windows. TranslateIt! переведет слово при простом наведении на него курсора мыши в любом приложении, будь то браузер, почтовая программа или текстовый редактор.

Принцип работы в этом режиме основан на уникальной технологии "One touch capture", смысл которой заключается в переводе слова простым наведением на него курсора мыши. Теперь, если Вы встретите в английском тексте незнакомое слово, Вам не надо отвлекаться от чтения и искать перевод в словаре, не надо копировать слово в буфер обмена и вставлять в другое окно. Просто подведите указатель мыши к незнакомому слову и мгновенно получите перевод.

Если в словаре программы переводимое слово не найдено, включается модуль словообразования. Суть его заключается в возможности перевода даже тех слов, которые в явном виде не найдены в словаре, такие слова будут модифицированы (путем удаления или изменения окончания и/или приставки) и программа повторит поиск уже модифицированного слова. Такой подход позволяет программе переводить даже заранее неизвестные слова. Если по той или иной причине программе не удается получить перевод наведением, у Вас всегда остается возможность перевести нужное слово методом выделения.