QTranslate — программа для перевода текстов, поддерживающая десятки языков народов мира. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64-бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.
Как работает QTranslate?
Программа QTranslate не является самостоятельным переводчиком. Для этих целей она использует популярные веб-сервисы для перевода и/или электронные словари — Google Translate, Microsoft Translator, Promt, Babylon, Baidu, Naver, Youdaom, Pegago, DeepL, Yandex и многие другие. В процессе работы приложению QTranslate требуется доступ в интернет.
Программа имеет множество особенностей, упрощающих задачу пользователя в переводе текстов. В их числе — три способа ввода текста в программу:
- Стандартный способ путем ввода/копирования текста в соответствующее текстовое поле программы,
- Распознавание выделенного текста. Пользователю достаточно выделить текст в любом окне (в браузере, открытом Word-документе и т.д.) и нажать комбинацию клавиш (по умолчанию CTRL + Q, но можно изменить). На экране отобразится небольшое окно с переводом текста на выбранный язык.
- Ввод текста с микрофона (распознавание голоса). Поддерживается русский и множество других языков.
Кроме того, QTranslate имеет функцию распознавания текста из изображений, но для этого сначала необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте сервиса «OCR.SPACE» по адресу - https://ocr.space/. Это бесплатно.
- Открыть почтовый ящик и скопировать уникальный OCR API Key, прилагаемый к письму.
- Зайти в настройки программы во вкладку «Расширенные» и вставить полученный код в поле «OCR API Key».
- Открыть вкладку «Горячие клавиши» в настройках программ и задать комбинацию клавиш для функции «Распознавание текста».
Теперь при нажатии указанной комбинации клавиш будет отображаться крестообразный курсор для выделения области экрана, в которую заключен распознаваемый текст. Останется выбрать язык (доступно 24 языка, включая русский, английский и китайский) и кликнуть по кнопке запуска функции распознавания.
Особенности и дополнительные функции программы QTranslate
Сюда относятся:
- Смена сервиса онлайн-переводов "на лету". В окне результата перевода отображены все доступные веб-сервисы. При клике по иконке одного из них программа автоматически выполнит перевод, используя тот или иной сервис.
- Работа с онлайн-словарями множества языков.
- Возможность прослушивания переводимого текста (используется стандартное приложение Windows).
- Автоматическое распознавание языка исходного текста.
- Быстрая смена направления перевода с одного языка на другой.
- Сохранение переводимых текстов и их добавление в список избранных для последующего быстрого доступа к результатам перевода.
- Виртуальная (экранная) клавиатура для ввода текста в программу при помощи мыши.
- Множество дополнительный функций, вызываемых с горячих клавиш, например — перевод текста в буфере обмена, прослушивание выделенного текста в любом окне, замена выделенного текста переводом и многие другие.
Таким образом, QTranslate можно смело назвать лучшим из бесплатных переводчиков текста.