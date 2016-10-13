QTranslate — программа для перевода текстов, поддерживающая десятки языков народов мира. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64-бит). Интерфейс программы выполнен на русском языке.

Как работает QTranslate?

Программа QTranslate не является самостоятельным переводчиком. Для этих целей она использует популярные веб-сервисы для перевода и/или электронные словари — Google Translate, Microsoft Translator, Promt, Babylon, Baidu, Naver, Youdaom, Pegago, DeepL, Yandex и многие другие. В процессе работы приложению QTranslate требуется доступ в интернет.

Программа имеет множество особенностей, упрощающих задачу пользователя в переводе текстов. В их числе — три способа ввода текста в программу:

Стандартный способ путем ввода/копирования текста в соответствующее текстовое поле программы, Распознавание выделенного текста. Пользователю достаточно выделить текст в любом окне (в браузере, открытом Word-документе и т.д.) и нажать комбинацию клавиш (по умолчанию CTRL + Q, но можно изменить). На экране отобразится небольшое окно с переводом текста на выбранный язык. Ввод текста с микрофона (распознавание голоса). Поддерживается русский и множество других языков.

Кроме того, QTranslate имеет функцию распознавания текста из изображений, но для этого сначала необходимо:

Зарегистрироваться на сайте сервиса «OCR.SPACE» по адресу - https://ocr.space/. Это бесплатно.

Открыть почтовый ящик и скопировать уникальный OCR API Key, прилагаемый к письму.

Зайти в настройки программы во вкладку «Расширенные» и вставить полученный код в поле «OCR API Key».

Открыть вкладку «Горячие клавиши» в настройках программ и задать комбинацию клавиш для функции «Распознавание текста».

Теперь при нажатии указанной комбинации клавиш будет отображаться крестообразный курсор для выделения области экрана, в которую заключен распознаваемый текст. Останется выбрать язык (доступно 24 языка, включая русский, английский и китайский) и кликнуть по кнопке запуска функции распознавания.

Особенности и дополнительные функции программы QTranslate

Сюда относятся:

Смена сервиса онлайн-переводов "на лету". В окне результата перевода отображены все доступные веб-сервисы. При клике по иконке одного из них программа автоматически выполнит перевод, используя тот или иной сервис.

Работа с онлайн-словарями множества языков.

Возможность прослушивания переводимого текста (используется стандартное приложение Windows).

Автоматическое распознавание языка исходного текста.

Быстрая смена направления перевода с одного языка на другой.

Сохранение переводимых текстов и их добавление в список избранных для последующего быстрого доступа к результатам перевода.

Виртуальная (экранная) клавиатура для ввода текста в программу при помощи мыши.

Множество дополнительный функций, вызываемых с горячих клавиш, например — перевод текста в буфере обмена, прослушивание выделенного текста в любом окне, замена выделенного текста переводом и многие другие.

Таким образом, QTranslate можно смело назвать лучшим из бесплатных переводчиков текста.