ABBYY Lingvo – это многофункциональная общеязыковая библиотека словарей. В базу программы включены тематические, лексические и толковые словари на всех международных, а также местных языках в зависимости от выбранной вами редакции программ. Электронный словарь широко применяется как любителями, так и профессионалами в области лингвистики.
ABBYY Lingvo - это:
- около 100 грамматических и лексических словарей;
- большое разнообразие словарей под определенную тематику;
- аудио-словари на популярный языках;
- миллионная база иллюстрированных статей;
- мгновенный перевод незнакомых слов одним кликом мыши;
- удобная навигация по разделам.
ВАЖНО! Содержание, тематики словарей и перечень языков зависит от редакций ABBYY Lingvo (профессиональная, домашнаяя и т.д.). На странице "Купить ABBYY Lingvo" каждая отдельная лицензия подробно описана. Будьте внимательны при покупке!