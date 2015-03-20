ABBYY Lingvo – это многофункциональная общеязыковая библиотека словарей. В базу программы включены тематические, лексические и толковые словари на всех международных, а также местных языках в зависимости от выбранной вами редакции программ. Электронный словарь широко применяется как любителями, так и профессионалами в области лингвистики.

ABBYY Lingvo - это:

около 100 грамматических и лексических словарей;

большое разнообразие словарей под определенную тематику;

аудио-словари на популярный языках;

миллионная база иллюстрированных статей;

мгновенный перевод незнакомых слов одним кликом мыши;

удобная навигация по разделам.

ВАЖНО! Содержание, тематики словарей и перечень языков зависит от редакций ABBYY Lingvo (профессиональная, домашнаяя и т.д.). На странице "Купить ABBYY Lingvo" каждая отдельная лицензия подробно описана. Будьте внимательны при покупке!