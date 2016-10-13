Babylon — известный электронный словарь, который поддерживает 75 языков. Программа переводит как отдельные слова и словосочетания, так и полноценный текст. Babylon можно встроить в браузер и пользоваться им для перевода иностранных статей на русский язык. Программа также интегрируется во многое программное обеспечение.

Переводчик умеет произносить слова, толковать их значения, показывать синонимы, антонимы, схожие словосочетания и даже проверять орфографию текста. Если базы данных Babylon будет недостаточно, можно воспользоваться электронными энциклопедиями разработчиков программы.