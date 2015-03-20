QTranslate 6.10.0

Программа-переводчик для Windows

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 4 года назад

DeepL 2.2.0

Программа для машинного перевода текстов и текстовых документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 5 лет назад

EveryLang 5.2.0

Программа для перевода текстов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 6 лет назад

PROMT Professional 18

Профессиональный переводчик

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 8 лет назад

Babylon 10.0.2

Словарь и полнофункциональный переводчик.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 10 лет назад

TranslateIt! 8.1.3

Контекстный англо-русско-английский словарь.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 10 лет назад

ABBYY Lingvo 1.0

Перевод на профессиональном уровне