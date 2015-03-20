SoftSalad СОФТСАЛАТ

Словари и переводчики

Категория "Словари и переводчики" содержит различные словари, которые помогут осуществить быстрый и удобный перевод слов и фраз с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и многих других языков.

Найдено 7 программ

QTranslate
QTranslate 6.10.0

Программа-переводчик для Windows

Рейтинг 2,2 из 5 2,2
DeepL
DeepL 2.2.0

Программа для машинного перевода текстов и текстовых документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
EveryLang
EveryLang 5.2.0

Программа для перевода текстов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
PROMT Professional
PROMT Professional 18

Профессиональный переводчик

Рейтинг 1,7 из 5 1,7
Babylon
Babylon 10.0.2

Словарь и полнофункциональный переводчик.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
TranslateIt!
TranslateIt! 8.1.3

Контекстный англо-русско-английский словарь.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
ABBYY Lingvo 1.0

Перевод на профессиональном уровне

Рейтинг 5,0 из 5 5,0