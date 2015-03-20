Категория "Словари и переводчики" содержит различные словари, которые помогут осуществить быстрый и удобный перевод слов и фраз с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и многих других языков.
Категория "Словари и переводчики" содержит различные словари, которые помогут осуществить быстрый и удобный перевод слов и фраз с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и многих других языков.
Категория "Словари и переводчики" содержит различные словари, которые помогут осуществить быстрый и удобный перевод слов и фраз с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и многих других языков.
Найдено 7 программ
Программа-переводчик для Windows
Программа для машинного перевода текстов и текстовых документов
Программа для перевода текстов
Профессиональный переводчик
Словарь и полнофункциональный переводчик.
Контекстный англо-русско-английский словарь.
Перевод на профессиональном уровне