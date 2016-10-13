SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
EveryLang

EveryLang

Программа для перевода текстов

4,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.2.0
Скачать 19 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.2.0

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о EveryLang