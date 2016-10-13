EveryLang — простая и удобная программа, которая используется для перевода текстов. Софт поддерживает более 30 различных языков, включая русский, английский, французский, испанский, китайский и немецкий. Есть возможность интеграции переводчика в другие приложения. Осуществить перевод текстов можно с использованием сервисов от Google, Microsoft или Яндекс.

ПО в автоматическом режиме определяет язык оригинала текста. Перевод можно выполнить в интернет-браузере и PDF-документе. Доступна функция перевода текстов, которые находятся в буфере обмена. Также с помощью программы можно проверить текст на наличие орфографических ошибок.

Утилита EveryLang работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Есть бесплатная версия программы, которая используется для некоммерческих целей. Также можно купить PRO-версию с расширенным функционалом. Стоимость бессрочной лицензии составляет 600 рублей. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Функции программы-переводчика EveryLang

Программа EveryLang предоставляет пользователям следующие полезные функции и возможности: