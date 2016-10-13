EveryLang — простая и удобная программа, которая используется для перевода текстов. Софт поддерживает более 30 различных языков, включая русский, английский, французский, испанский, китайский и немецкий. Есть возможность интеграции переводчика в другие приложения. Осуществить перевод текстов можно с использованием сервисов от Google, Microsoft или Яндекс.
ПО в автоматическом режиме определяет язык оригинала текста. Перевод можно выполнить в интернет-браузере и PDF-документе. Доступна функция перевода текстов, которые находятся в буфере обмена. Также с помощью программы можно проверить текст на наличие орфографических ошибок.
Утилита EveryLang работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит). Есть бесплатная версия программы, которая используется для некоммерческих целей. Также можно купить PRO-версию с расширенным функционалом. Стоимость бессрочной лицензии составляет 600 рублей. Интерфейс полностью переведен на русский язык.
Функции программы-переводчика EveryLang
Программа EveryLang предоставляет пользователям следующие полезные функции и возможности:
- Перевод текста. Главная функция утилиты — это перевод текста с одного языка на другой. Чтобы выполнить перевод, нужно вставить текст оригинала в левый столбец. Программа поддерживает функцию автоматического определения языка оригинала. При необходимости, пользователи могут вручную указать язык (в том случае, если утилита не может определить его автоматически). Также можно указать, на какой язык нужно перевести текст. Есть возможность выбора сервиса-переводчика: Google, Яндекс или Bing.
- История переводов. В программе EveryLang есть отдельный раздел, где пользователи могут посмотреть историю всех переводов, выполненных с помощью данной утилиты. При необходимости, можно воспользоваться инструментом поиска, чтобы найти нужный текст или фразу в истории. Также, эту функции можно отключить — тогда переводы не будут сохраняться в этом разделе.
- Буфер обмена. Этот раздел определяет текст, который находится в буфере обмена. Для этого нужно выделить и скопировать любую фразу или слова. После этого, она отобразится в этом разделе. Также здесь показано время копирования, приложение (в котором находится текст) и формат файла. Историю текстов из буфера обмена можно очистить. Также, пользователи могут полностью отключить данную функцию или воспользоваться поиском, чтобы найти определенный текст.
- Создание новых шаблонов. Программа EveryLang поддерживает возможность работы с шаблонами. По умолчанию, этот раздел пустой. Пользователи могут самостоятельно создать любой шаблон. Для этого нужно указать краткое описание, ввести текст шаблона и замены (этот пункт является необязательным для заполнения). Также нужно указать тэги (они вводятся через пробел, без запятых и точек). Можно воспользоваться дополнительными опциями: заменять слова при наборе, сохранять позицию курсора.
- Распознавание текста. Этот инструмент используется для распознавания текста. Например, с помощью данной опции, пользователи могут перевести статью, фразу или слова с картинки. Доступно несколько режимов работы. Первый — захват области экрана: пользователи вручную указывают область экрана, где находится текст. Второй — открыть изображение из готового файла PDF: нужно указать расположение документа. Также, утилита EveryLang позволяет выбирать языки для перевода — например, можно отметить сразу английский, русский, немецкий, корейский, китайский и французский языки.