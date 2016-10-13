PROMT Professional — программа-переводчик, которая рекомендуется для профессионального использования в компаниях с целью перевода тематических текстов, официальной переписки и описаний товаров.
Программа интегрируется во все текстовые редакторы (Microsoft Office, Open Office), браузеры (Mozila, Goole, Opera) и программы общения (ICQ, QIP, Skype). Она позволяет переводить тексты и сообщения нажатием одной кнопки.
Особенности PROMT Professional:
- Наполнение и редактирование словарей.
- Встроенная система проверки орфографии.
- Поддержка шести языков: английский, итальянский, русский, французский, немецкий, испанский. Перевод в любом направлении.
- Выбор тематики текста, который обеспечивает максимально качественный перевод.
Последняя версия PROMT Professional 19 работает на всех версиях Windows, но программа платная.