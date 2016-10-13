В данном списке представлены программы для замены DeepL. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DeepL, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DeepL.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DeepL, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DeepL. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DeepL, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 6.10.0
Программа-переводчик для Windows
Версия 5.2.0
Программа для перевода текстов
Версия 18
Профессиональный переводчик
Версия 10.0.2
Словарь и полнофункциональный переводчик.
Версия 8.1.3
Контекстный англо-русско-английский словарь.