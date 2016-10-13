DeepL — программа для автоматического машинного перевода текстов, поддерживающая множество языков, включая русский. Это условно-бесплатное приложение. Бесплатная версия имеет функциональные ограничения, включая лимит на объем переводимого за раз текста. Интерфейс программы переведен на русский язык. Приложение работает в Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Машинный перевод текстов через DeepL

Основная и единственная функция программы DeepL — машинный перевод текстов с любого поддерживаемого языка на любой другой поддерживаемый язык (дополнительно доступны диалекты). Работает приложение через интернет — без подключения к сети перевод невозможен.

Программа DeepL способна выполнять перевод в двух режимах:

Обычный режим — перевод текста, вставляемого пользователем в соответствующее окно программы. Для удобства разработчики DeepL оснастили приложение функцией автоматической вставки текстов для перевода, запускающейся путем нажатия горячих клавиш (можно задать в настройках) при выделенном тексте в любой другой программе — редакторе, браузере и т.п. Перевод файлов. Последняя на момент написания обзора версия программы DeepL позволяла переводить электронные документы формата DOCX (Microsoft Word) и PPTX (Microsoft PowerPoint), однако разработчики обещают добавить поддержку новых форматов. Отметим, что переводчик DeepL не просто переводит сам текст в документах, но и сохраняет его формат в первоначальном виде (т.е. заголовки, выделенные фрагменты, списки и т.д.).

Особенности программы DeepL

Разработчики DeepL позиционируют свою программу как лучший в мире машинный переводчик, подкрепляя это утверждение результатами сравнения с другими аналогичными сервисами (сравнение осуществлялось независимыми профессиональными переводчиками). Так, DeepL по качеству перевода превосходит данный критерий в 3-5 раз (в зависимости от языка) у сервиса переводов от Google. Но это не единственная особенность программы. Сюда также относятся:

Высокий уровень безопасности пользователей. Ввиду того, что перевод осуществляется на удаленном сервере, пользовательские тексты должны отправляться через интернет. Для защиты конфиденциальности данных реализовано сквозное шифрование трафика. Кроме того, разработчики уверяют, что переведенные тексты/файлы автоматически удаляются с сервера сразу после окончания процесса перевода. На обеспечение конфиденциальности также поставлены мощные системы защиты от кибератак.

Высокая производительность и доступность «24/7». Мощные серверы обеспечивают быстрый перевод большого количества текстов/файлов. Резервные серверы автоматически включаются в процесс обработки текстов даже при полном отключении основных вычислительных мощностей.

Возможность создания собственных глоссариев для языковых пар, что позволит увеличить и скорость, и точность перевода текстов. Глоссарии создаются автоматически на основе добавляемых пользователем статей.

Возможность выбора стиля перевода — формального и неформального.

Возможность интеграции программы (специально предназначенных для этого модулей) DeepL в сторонние программные продукты в виде плагина для перевода. Для этого разработан специальный REST API на основе JSON. Впрочем, это интересно только для разработчиков программ.

Ограничения бесплатной версии DeepL

В бесплатной версии программы DeepL действуют следующие ограничения:

Объем переводимого текста не более 5000 символов.

Невозможность выбора стиля перевода.

Создание только одного глоссария на основе 10 добавленных статей.

Запрет на использование REST API для создания плагинов к разрабатываемым программам.

Переводчик DeepL распространяется по подписке с ежемесячной или ежегодной оплатой. Бесплатной версией с функциональными ограничениями можно пользоваться в течение неограниченного количества времени.