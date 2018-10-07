В данном списке представлены программы для замены Соло на клавиатуре. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Соло на клавиатуре, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Соло на клавиатуре.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Соло на клавиатуре, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Соло на клавиатуре. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Соло на клавиатуре, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 5.4
Программа для обучения слепой печати на клавиатуре
Версия 2011.12.31
Программа для обучения слепой печати на клавиатуре
Версия 4.0
Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом
Версия 2.5
Программа для обучения быстрой слепой печати на клавиатуре