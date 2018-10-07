Klava — бесплатная программа для обучения быстрой "слепой" печати на клавиатуре. Приложение не требует установки, работает в среде 32 и 64-бит Windows XP или выше. Интерфейс выполнен на русском языке.

Клавиатурный тренажер Klava

Практически все начинающие пользователи компьютера сталкиваются с трудностями при наборе текста на клавиатуре, подолгу выискивая нужный символ. В идеале же (хоть это и не является обязательным критерием) при наборе текста человек и вовсе не должен смотреть на клавиатуру во время печати.

Основная задача программы Klava — помощь в достижении такого уровня мастерства печати. Предусмотренные в приложении уроки помогут не только существенно повысить скорость набора текста, но и освоить "слепой" метод печати, при котором пользователь навсегда избавится от необходимости даже время от времени поглядывать на клавиатуру.

Функции программы Klava

Приложение Klava выполняет несколько простых функций:

Вывод на экран небольших наборов символов для печати пользователем.

Проверка правильности ввода символов.

Измерение средней скорости ввода символов.

Время прохождения уроков, прогресс пользователя, процент допущенных ошибок и скорость набора текста отображаются в основном окне приложения в режиме реального времени.

Какие уроки печати есть в программе Klava?

Сразу отметим, что программа Klava помогает в освоении как русскоязычной, так и англоязычной раскладке клавиатуре. Всего в приложении предусмотрено 7 уроков, 4 из которых — обучение набору текста на русской раскладке и 3 — на английской. Кроме того, имеется возможность создания собственных уроков.

По мере прохождения уроков их сложность постепенно увеличивается. Наборы символов становятся длиннее, чередование букв в них — все разнообразнее, а также добавляются пробелы и символы в верхнем регистре (т.е. прописные буквы, для печати которых требуется удерживать клавишу Shift).

При успешном завершении всех уроков и достижении скорости набора текста хотя бы до значения в 200 символов/мин пользователь может создать собственные уроки. Для этого достаточно создать на компьютере текстовый (.txt) файл, построчно вписать в него текст (длина строки не должна превышать 22 символа, включая пробелы), а затем импортировать в программу: кликнуть по надписи «Свободный» и указать на созданный текстовый файл.