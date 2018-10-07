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Klava

Klava

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом

4,1 (8)
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Актуальная версия 4.0
Скачать 43 KB
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История изменений

Версия 4.0

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Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре
Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре

Оценки программы

4,1

8 оценок Оценок пока нет

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