Средняя скорость печати обычного пользователя компьютера — 100-150 знаков в минуту. Развитие социальных сетей, мессенджеров и электронной почты требует от пользователей умение быстро набирать текст на клавиатуре. Навык слепой печати особенно полезен для людей, которые занимаются созданием текстов профессионально: писатели, журналисты, копирайтеры, редакторы. Освоить умение слепой печати помогут специальные программы.

Stamina — клавиатурный тренажер для повышения скорости набора текста. Это ПО является одним из первых тренажеров, хотя есть много других программ . Приложение распространяется абсолютно бесплатно. Пользователям не нужно покупать лицензию или подписку для получения доступа к упражнениям и урокам.

Программа доступна для операционной системы Windows x64/x32, начиная от XP и заканчивая Windows 10. Также существует специальная версия для MacOS и Linux.

Как научиться печатать в Stamina?

Основные возможности программы Stamina:

Уроки. Используются для изучения расположения клавиш на клавиатуре, а не тренировки скорости набора. После запуска урока необходимо нажимать кнопки, которые отображаются в интерфейсе приложения. Изменить урок можно в разделе «Режим» - «Базовые урок» в верхнем меню программы. Чтобы закрепить пройденный материал можно пройти «Экзамен».

Фразы. Упражнения для тренировки скорости печати. В отличие от уроков, здесь нужно вводить полноценные осмысленные предложения. Ограничений по времени при работе с фразами нет. Пользователи могут вводить предложения от 2-3 минут до 5-6 часов.

Буквы. Этот режим – усложненная версия фраз. Используется для повышения скорости набора текста. Основное отличие от фраз заключается в том, что здесь необходимо вводить буквы, которые генерируются случайным образом. Все символы. Этот режим – самый сложный из доступных в программе. Здесь требуется вводить буквы и символы, которые генерируются из разных языковых раскладок клавиатуры. Отслеживание прогресса. В разделе «Прогресс», который расположен в верхнем меню программы можно посмотреть результаты тренировок: статистика, время, число фраз и т.д. Отобразить прогресс можно по сеансам и дням. Смена раскладки. В разделе «Опции» можно изменить раскладку клавиатуры с русского на английский. Это позволит тренировать слепой метод печати на английском языке.

Редактор уроков. Этот инструмент позволяет вносить изменения в упражнения” изменить порядок, добавить новый текст, удалить ненужные упражнения. Помимо этого, в редакторе можно создавать свои уроки.

Плюсы и минусы Stamina

Чтобы изучить программу Stamina более подробно нужно рассмотреть плюсы и минусы приложения.

Преимущества:

Для работы с утилитой не нужно покупать лицензионную версию. Простой и удобный интерфейс. Возможность редактирования уроков. Большой набор упражнений.

Недостатки:

Минимальное количество уроков и упражнений для опытных пользователей.

Stamina – лучшая программа для освоения навыка слепой печати благодаря дружелюбному интерфейсу, разнообразию упражнений и бесплатной модели распространения.