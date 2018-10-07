Средняя скорость печати обычного пользователя компьютера — 100-150 знаков в минуту. Развитие социальных сетей, мессенджеров и электронной почты требует от пользователей умение быстро набирать текст на клавиатуре. Навык слепой печати особенно полезен для людей, которые занимаются созданием текстов профессионально: писатели, журналисты, копирайтеры, редакторы. Освоить умение слепой печати помогут специальные программы.
Stamina — клавиатурный тренажер для повышения скорости набора текста. Это ПО является одним из первых тренажеров, хотя есть много других программ. Приложение распространяется абсолютно бесплатно. Пользователям не нужно покупать лицензию или подписку для получения доступа к упражнениям и урокам.
Программа доступна для операционной системы Windows x64/x32, начиная от XP и заканчивая Windows 10. Также существует специальная версия для MacOS и Linux.
Как научиться печатать в Stamina?
Основные возможности программы Stamina:
- Уроки. Используются для изучения расположения клавиш на клавиатуре, а не тренировки скорости набора. После запуска урока необходимо нажимать кнопки, которые отображаются в интерфейсе приложения. Изменить урок можно в разделе «Режим» - «Базовые урок» в верхнем меню программы. Чтобы закрепить пройденный материал можно пройти «Экзамен».
- Фразы. Упражнения для тренировки скорости печати. В отличие от уроков, здесь нужно вводить полноценные осмысленные предложения. Ограничений по времени при работе с фразами нет. Пользователи могут вводить предложения от 2-3 минут до 5-6 часов.
- Буквы. Этот режим – усложненная версия фраз. Используется для повышения скорости набора текста. Основное отличие от фраз заключается в том, что здесь необходимо вводить буквы, которые генерируются случайным образом.
- Все символы. Этот режим – самый сложный из доступных в программе. Здесь требуется вводить буквы и символы, которые генерируются из разных языковых раскладок клавиатуры.
- Отслеживание прогресса. В разделе «Прогресс», который расположен в верхнем меню программы можно посмотреть результаты тренировок: статистика, время, число фраз и т.д.
- Отобразить прогресс можно по сеансам и дням. Смена раскладки. В разделе «Опции» можно изменить раскладку клавиатуры с русского на английский. Это позволит тренировать слепой метод печати на английском языке.
- Редактор уроков. Этот инструмент позволяет вносить изменения в упражнения” изменить порядок, добавить новый текст, удалить ненужные упражнения. Помимо этого, в редакторе можно создавать свои уроки.
Плюсы и минусы Stamina
Чтобы изучить программу Stamina более подробно нужно рассмотреть плюсы и минусы приложения.
Преимущества:
- Для работы с утилитой не нужно покупать лицензионную версию.
- Простой и удобный интерфейс.
- Возможность редактирования уроков.
- Большой набор упражнений.
Недостатки:
- Минимальное количество уроков и упражнений для опытных пользователей.
Stamina – лучшая программа для освоения навыка слепой печати благодаря дружелюбному интерфейсу, разнообразию упражнений и бесплатной модели распространения.