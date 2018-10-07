SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Stamina

Stamina

Программа для обучения быстрой слепой печати на клавиатуре

3,2 (50)
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Актуальная версия 2.5
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История изменений

Версия 2.5

Полезные статьи

Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре
Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре

Оценки программы

3,2

50 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Stamina

2 отзыва

Владимир

Файл вирусный: SecureAge - Malicious! Проверено VirusTotal. А жаль! Программа хорошая.

SoftSalad

1 детект от малоизвестного антивируса - это не признак, что программа вирусная