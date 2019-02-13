SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Stamina

В данном списке представлены программы для замены Stamina. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Stamina, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

RapidTyping
RapidTyping

Версия 5.4

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
VerseQ
VerseQ

Версия 2011.12.31

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Соло на клавиатуре
Соло на клавиатуре

Версия 9.0.5.65

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (133)
Klava
Klava

Версия 4.0

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)