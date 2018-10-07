Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре

Чтобы повысить эффективность работы за компьютером необходимо освоить слепой десятипальцевый метод печати. Для этого пользователям нужно установить программы, которые используются для обучения быстрой печати на клавиатуре.

Соло на Клавиатуре Раньше Соло на Клавиатуре была одной из самых популярных программа для обучения печати на клавиатуре. Сейчас она существует только как онлайн-сервис.

Stamina Stamina — небольшое приложение, которое используется для обучения быстрой печати на клавиатуре. Утилита дает возможность тренировать навык быстрой печати на русской и английской раскладке. Есть встроенные тесты и поддержка нескольких пользователей, во время обучения ведется статистика, а результаты и прогресс отображаются в отдельном графике. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения утилиты Stamina — бесплатная. После запуска утилиты необходимо ввести имя ученика. Далее откроется главное окно. Чтобы начать процесс обучения быстрой печати, необходимо нажать "Пробел" на клавиатуре. В открывшемся окне появятся буквы, которые нужно вводить на скорость. В правом верхнем углу интерфейса расположен таймер выполнения задачи. Чтобы завершить тренировку, нужно нажать кнопку "СТОП" в верхнем меню. Откроется окно с результатами: время, количество "натыканых" символов, скорость ввода символов, процент ошибок. В правой части окна показан график прогресса. В верхнем меню программы Stamina "Режим" пользователи могут выбрать формат обучения: урок, фразы, цифры и символы, сочетания букв и т.д. В разделе "Редактор уроков" можно внести изменения в уже существующие упражнения или создать собственные. Также в приложении есть возможность загрузки сторонних файлов с упражнениями. Раздел верхнего меню "Прогресс" позволяет посмотреть результаты обучения по каждым режимам. Посмотреть отчет можно по сеансам, дням или раскладке. Чтобы изменить текущую раскладку клавиатуры для обучения навыку быстрой и "слепой" печати, необходимо перейти в раздел меню "Опции" — "Раскладка". Преимущества программы Stamina: простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой набор упражнений для обучения быстрой печати;

возможность создания собственных упражнений;

подробная статистика обучения;

бесплатная модель распространения. Недостатки: отсутствует возможность тренировки печати произвольных текстов. Скачать Stamina

KLAVA KLAVA — полезная утилита, которая помогает освоить слепой метод печати на клавиатуре. Приложение поддерживает работу на двух раскладках: русская и английская. Для русской раскладки доступно 4 урока, для английской — 3. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс представлен на русском языке. Модель распространения утилиты KLAVA — бесплатная. Программу не нужно устанавливать — достаточно скачать архив с клавиатурным тренажером и запустить ярлык. После запуска утилиты откроется главное окно. На первом этапе работы пользователям нужно выбрать раскладку. Далее нужно запустить одно из доступных упражнений. Выполнять задания рекомендуется по порядку. После того, как пользователи выбрали упражнение, в окне ниже отображается текст, которые следует набрать. В строке "Набрано" показано, что набирает ученик. В правой части окна показана подробная статистика выполнения упражнения: время урока, процент выполненных заданий (от общего количества), количество допущенных ошибок и скорость ввода символов в минуту. Кроме классических упражнений для тренировки быстрой печати на клавиатуре в приложении KLAVA есть специальный "Свободный" режим. Он позволяет загрузить произвольный текст с компьютера для того, чтобы тренировать метод слепой печати. Преимущества программы KLAVA: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения утилиты;

свободный режим для тренировки пользовательских текстов. Недостатки: маленькое количество доступных упражнений для обучения быстрой печати на клавиатуре. Скачать KLAVA

Typing Reflex Typing Reflex — клавиатурный тренажер для изучения слепой десятипальцевой печати. Курс обучения в программе рассчитан на 8 часов практических занятий. В базовые упражнения входит 200 уроков. Для тренировки доступны несколько языков: русский, английский, немецкий, белорусский и т.д. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс русскоязычный. Модель распространения Typing Reflex — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию за 150 рублей. Можно загрузить бесплатную пробную версию, но есть ограничения — только 80 упражнений для прохождения. После запуска утилиты откроется главное окно. Чтобы начать процесс обучения быстрой печати на клавиатуре, необходимо перейти в раздел "Файл" — "Создать". Откроется окно создания нового курса. Здесь нужно выбрать упражнения из списка: The Basic Course, Russian Winged Words. Также следует выбрать раскладку для тренировки. Далее следует указать данные о студенте: имя, фамилию, отчество, пол и т.д. В завершении нужно установить пароль. После того, как данные введены, необходимо нажать "ОК". Откроется первое доступное упражнение для тренировки быстрой печати. Чтобы запустить тренировку необходимо выбрать пункт "Старт/Рестарт", который расположен на панели инструментов. При необходимости пользователи могут запустить экранную клавиатуру. По завершению процесса выполнения упражнений можно посмотреть подробный отчет. Для этого следует перейти в раздел "Отчет" на панели инструментов или нажать клавишу "F7" на клавиатуре. Здесь отображается подробная статистика по каждому упражнению. Преимущества программы Typing Reflex: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большое количество упражнений для тренировки слепого метода печати. Недостатки: нельзя редактировать существующие упражнения.

VerseQ Программа VerseQ — клавиатурный тренажер, который помогает освоить быстрый метод печати. Программа использует математические методы и семантическую модель языка для адаптивной генерации опорных строк. Первые результаты увеличения скорости набора текста на клавиатуре заметны уже через час тренировок. Обучение начинается со всех букв алфавита сразу. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы VerseQ — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функциям без каких-либо ограничений, надо купить лицензию за 170 рублей. Также можно загрузить бесплатную пробную версию на 7 дней. После запуска утилиты откроется окно для ввода информации об ученике. Здесь пользователям необходимо выбрать иконку, указать имя и пароль. Далее откроется основное окно утилиты. На первом этапе работы следует выбрать язык для обучения быстрой печати из доступного списка. Здесь доступны английский, немецкий, русский языки. У каждого из языков есть три формата обучения: обычный, продвинутый, профессиональный. После того, как язык выбран, следует нажать кнопку "Старт". Запустится процесс тренировки ввода символов. Тренажер открывается в полноэкранном режиме. После ввода символов программа начинает вести отчетность. Статистика о выполнении упражнения отображается в верхней части тренировочного окна: мастерство — количество символов в минуту; темп — число ударов в минуту; ритмичность и количество допущенных ошибок. Также пользователи могут открыть подробную статистику обучения. Для этого необходимо нажать клавишу F9 на клавиатуре. Здесь показана общая динамика, мастерство, ритмичность в виде графика. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

несколько режимов тренировки быстрой печати на клавиатуре;

инструмент для просмотра подробной статистики обучения. Недостатки: нельзя загрузить пользовательские уроки для обучения. Скачать VerseQ