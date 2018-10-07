SoftSalad СОФТСАЛАТ
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RapidTyping

RapidTyping

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

3,2 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.4
Скачать 35 MB
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История изменений

Версия 5.4

Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

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