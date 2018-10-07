RapidTyping — программа для обучения быстрой печати на клавиатуре (клавиатурный тренажер). Приложение распространяется бесплатно, подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит), имеет русскоязычный интерфейс. Существуют отдельные версии программы RapidTyping для 32-х и 64-битных ОС.

Зачем нужно программа RapidTyping?

RapidTyping — это клавиатурный тренажер, предназначенный для обучения пользователей ПК быстрой печати. В приложение встроены специальные уроки для учеников различных уровней (новички, опытные, профессионалы), позволяющие освоить технику слепой печати или повысить уже имеющиеся навыки. Программа подходит для использования, как в целях обучения учеников в школах, так и в целях самостоятельного обучения печати на домашнем компьютере.

Кроме того, программа RapidTyping также предназначена для создания своих собственных курсов обучения быстрой печати на клавиатуре, для чего в ней предусмотрен специальный модуль. Созданные пользователями курсы, могут быть сохранены в файл, а затем открыты на любом другом компьютере, на котором установлено приложение RapidTyping.

Как пользоваться программой RapidTyping?

Программа RapidTyping имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. При первом запуске открывается окно Мастер настройки, в котором пользователю предлагается выбрать параметры клавиатуры (раскладка, тип, количество клавиш, разновидность клавиши Enter, тип цифровой клавиатуры) и схему размещения пальцев на ней (помимо стандартной двуручной, можно выбрать схему для печати только левой или правой рукой).

По завершению настройки автоматически загружается курс Введение, направленный обучение пользователя расположению клавиш на клавиатуре. Курс в общей сложности состоит из 25 уроков (в случае обучение печати на русской раскладке), разбитых на 4 части: основы, регистровые клавиши, цифровые клавиши и цифровая клавиатура.

Далее следует курс Начинающий, отличающийся от предыдущего тем, что в нем уже осуществляется подсчет скорости печати, допущенных ошибок и задержек (время, потребовавшееся ученику на поиск нужной клавиши). В этом курсе ученику предстоит освоить уже 29 уроков (они также разбиты на 4 части по аналогии с предыдущим курсом).

Курс Опытный предназначен для улучшения скорости печати. Состоит из двух частей, в каждом из которых по 33 урока (1 на каждую букву русского алфавита). Пройдя этот курс, ученик лучше запомнит расположение той буквы, которой посвящен урок. Кроме того, он также научится быстро печатать слоги.

Курс Эксперт поможет в совершенствовании приобретенных навыков, для чего пользователю предстоит перепечатывать реальные тексты со знаками препинания, переносом строк и т.д. Всего в нем предусмотрено 34 урока.

И последний курс — Тестирование — предназначен для проверки навыков методом слепой печати. На момент написания обзора данный курс был доступен только для английской раскладки клавиатуры.

Функции и особенности программы RapidTyping

Отметим следующие ключевые моменты:

Для помощи ученику в запоминании размещении пальцев на физической клавиатуре программа RapidTyping отображает виртуальную клавиатуру с разноцветными зонами. Это помогает оставаться в курсе того, какой палец нужно расположить в той или иной зоне.

Для более эффективного изучения клавиатуры, RapidTyping отображает одну или две скользящие руки над графическим изображением клавиатуры. Руки показывают, какой палец нужно использовать для нажатия текущей клавиши.

Приложение поддерживает почти все клавиатурные раскладки, включая QWERTY, Dvorak, Dvorak для левой или правой руки, BEPO, Colemak, QWERTZ, AZERTY, ABNT2.

При помощи RapidTyping можно обучаться технике слепой печати на обычной (моноблочной), двух- и трехблочной, эргономичной и цифровой клавиатуре.

Клавиатурный тренажер RapidTyping все время отслеживает прогресс обучения и позволяет пользователям просматривать результаты в виде графиков, таблиц и диаграмм. В статистке отражается скорость и точность набора текста, а также общая оценка по каждому пройденному уроку. Для удобства статистику можно сгруппировать по сессиям, дням, разделам и курсам. При необходимости статистику можно экспортировать в файл формата PDF, HTML, XML или CSV.

Если RapidTyping планируется использовать в рамках обучения печати в школах, тогда учитель может создать множество учетных записей — персонально для каждого ученика в классе. В этом случае прогресс обучения будет отслеживаться индивидуально для выбранной учетной записи. Также отметим, что устанавливать программу на каждый компьютер не обязательно, достаточно установить ее только на ПК учителя и затем добавить ярлык для запуска RapidTyping в общую сетевую папку. Учетные записи и статистика по каждому ученику будут сохраняться только на учительском компьютере.

Возможность создания собственных курсов в соответствующем модуле программы. Курсы могут быть разбиты на произвольное количество частей, которые, в свою очередь, могут содержать произвольное количество уроков. Для прохождения курса ученик должен достичь определенной цели, а именно — требуемой скорости печати, недопущение определенного числа ошибок и задержек. Все эти и ряд других параметров (в т.ч. максимальная продолжительность одного урока) курсов задается пользователем в редакторе.