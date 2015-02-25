Kodu Game Lab 1.6.18.0

Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 3 года назад

Anki 25.09

Программа для запоминания слов и формул

Оценок пока нет — 4 месяца назад

Minecraft Education 2024.1011.111.0

Образовательная платформа в стиле Minecraft

Оценок пока нет — 1 год назад

RapidTyping 5.4

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 3 года назад

Duolingo 2017.112.1.0

Программа для обучения иностранным языкам

Оценок пока нет — 4 года назад

VerseQ 2011.12.31

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 6 лет назад

Соло на клавиатуре 9.0.5.65

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 6 лет назад

Klava 4.0

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 7 лет назад

Crossword Power 9.01

Программа для составления кроссвордов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 7 лет назад

Stamina 2.5

Программа для обучения быстрой слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 8 лет назад

IQ тест (Тест Айзенка) 2.1

Измерение интеллекта человека

Рейтинг 1,6 из 5 1,6 9 лет назад

Ассистент II (тест) 1.2

Программа для тестирования учащихся учебных заведений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 10 лет назад

Конструктор тестов 3.2

Создание тестов

Оценок пока нет — 10 лет назад

NetOp School 5.0

Оценок пока нет — 11 лет назад

Crossword Forge 7.4.1

Программа для составления кроссвордов