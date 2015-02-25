SoftSalad СОФТСАЛАТ

Развивающие программы

Найдено 15 программ

Kodu Game Lab
Kodu Game Lab 1.6.18.0

Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Anki
Anki 25.09

Программа для запоминания слов и формул

Оценок пока нет
Minecraft Education
Minecraft Education 2024.1011.111.0

Образовательная платформа в стиле Minecraft

Оценок пока нет
RapidTyping
RapidTyping 5.4

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Duolingo
Duolingo 2017.112.1.0

Программа для обучения иностранным языкам

Оценок пока нет
VerseQ
VerseQ 2011.12.31

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Соло на клавиатуре
Соло на клавиатуре 9.0.5.65

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Klava
Klava 4.0

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1
Crossword Power
Crossword Power 9.01

Программа для составления кроссвордов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Stamina
Stamina 2.5

Программа для обучения быстрой слепой печати на клавиатуре

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
IQ тест (Тест Айзенка) 2.1

Измерение интеллекта человека

Рейтинг 1,6 из 5 1,6
Ассистент II (тест)
Ассистент II (тест) 1.2

Программа для тестирования учащихся учебных заведений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Конструктор тестов
Конструктор тестов 3.2

Создание тестов

Оценок пока нет
NetOp School
NetOp School 5.0

Оценок пока нет
Crossword Forge
Crossword Forge 7.4.1

Программа для составления кроссвордов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8