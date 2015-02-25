Найдено 15 программ
Программа для обучения программированию детей с упором на создание 3D-игр
Программа для запоминания слов и формул
Образовательная платформа в стиле Minecraft
Программа для обучения слепой печати на клавиатуре
Программа для обучения иностранным языкам
Программа для обучения слепой печати на клавиатуре
Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре
Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре "слепым" методом
Программа для составления кроссвордов
Программа для обучения быстрой слепой печати на клавиатуре
Измерение интеллекта человека
Программа для тестирования учащихся учебных заведений
Создание тестов
Программа для составления кроссвордов