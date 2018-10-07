Внимание! Соло на клавиатуре больше не выпускается и не поддерживается в качестве программы (ПО). Разработчики сделали онлайн-сервис с аналогичными клавиатурным тренажером и заданиями. Любые версии программы — нелицензионные. Рекомендуем их избегать!

Соло на клавиатуре — клавиатурный тренажер от Владимира Шахиджаняна. Он помогает освоить десятипальцевый метод набора текста на клавиатуре. Раньше это была классическая программа для ПК, сегодня «Соло на клавиатуре» — онлайн-тренажер, который работает в браузере. Все, что требуется — компьютер и подключение к интернету.

В тренажере доступно 100 занятий общей продолжительность 40 часов. Для тренировки можно выбрать 7 языков: русский, английский, итальянский, немецкий, французский, украинский, испанский. После выполнения всех уроков курса, можно бесплатно получить электронный сертификат, который подтверждает, что человек освоил навык десятипальцевого набора на клавиатуре.

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Чтобы начать тренировки в программе «Соло на клавиатуре», нужно зарегистрироваться на официальном сайте и оплатить подписку. Стоимость подписки на 1 месяц — 500 рублей, на 6 месяцев — 1 500 рублей, цена безлимитной подписки составляет 5 000 рублей (пользователи получат неограниченный доступ ко всем урокам). Первые 5 уроков доступны бесплатно.

Программа "Соло на клавиатуре"

Сейчас онлайн-программа «Соло на клавиатуре» предоставляет пользователям следующие функции, которые открываются сразу после создания аккаунта на официальном сайте: