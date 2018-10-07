SoftSalad СОФТСАЛАТ
Соло на клавиатуре

Соло на клавиатуре

Программа для обучения быстрой печати на клавиатуре

3,2 (133)
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Актуальная версия 9.0.5.65
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История изменений

Версия 9.0.5.65

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Оценки программы

3,2

133 оценки Оценок пока нет

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