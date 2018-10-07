Внимание! Соло на клавиатуре больше не выпускается и не поддерживается в качестве программы (ПО). Разработчики сделали онлайн-сервис с аналогичными клавиатурным тренажером и заданиями. Любые версии программы — нелицензионные. Рекомендуем их избегать!
Соло на клавиатуре — клавиатурный тренажер от Владимира Шахиджаняна. Он помогает освоить десятипальцевый метод набора текста на клавиатуре. Раньше это была классическая программа для ПК, сегодня «Соло на клавиатуре» — онлайн-тренажер, который работает в браузере. Все, что требуется — компьютер и подключение к интернету.
В тренажере доступно 100 занятий общей продолжительность 40 часов. Для тренировки можно выбрать 7 языков: русский, английский, итальянский, немецкий, французский, украинский, испанский. После выполнения всех уроков курса, можно бесплатно получить электронный сертификат, который подтверждает, что человек освоил навык десятипальцевого набора на клавиатуре.
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Чтобы начать тренировки в программе «Соло на клавиатуре», нужно зарегистрироваться на официальном сайте и оплатить подписку. Стоимость подписки на 1 месяц — 500 рублей, на 6 месяцев — 1 500 рублей, цена безлимитной подписки составляет 5 000 рублей (пользователи получат неограниченный доступ ко всем урокам). Первые 5 уроков доступны бесплатно.
Программа "Соло на клавиатуре"
Сейчас онлайн-программа «Соло на клавиатуре» предоставляет пользователям следующие функции, которые открываются сразу после создания аккаунта на официальном сайте:
- Курсы. На сайте есть раздел с курсами на разных языках. Они используются для тренировки десятипальцевого метода печати. Например, общее время обучения на русском курсе — 40 часов. Можно начать обучение (оплатить подписку) или подарить обучение другому пользователи, который зарегистрирован в системе.
- По каждому курсу собирается статистика. Общее время обучения, количество набранных слов и текущая скорость печати (знаков в минуту). Также отображается общий прогресс прохождения всего курса.
- Персональная статистика. В личном кабинете профиля можно посмотреть личную статистику обучения по датам: например, за выбранный промежуток времени, неделю, месяц или год. Сортировать данные можно по датам и заданиям. В статистике показана скорость набора знаков, ритмичность (в процентах), общее количество набранных знаков, число ошибок попыток и затраченное время.
- Рейтинг. В системе есть рейтинг (общий и по отдельным упражнениям) — здесь отображается список пользователей, которые набрали больше всех баллов в тренажере «Соло на клавиатуре». В рейтинге учитывается информация о средней скорости печати, число набранных знаков, ошибки, попытки и время. Общее количество пользователей, которое отображается в рейтинге — 208 человек.
- Игры. В онлайн-приложении «Соло на клавиатуре» есть специальные игры по набору на клавиатуре: Набирая пузыри, Пауки, Призраки, Все выше и выше. Каждая игра — это отдельная тренировка навыка быстрой и слепой печати. Управление выполняется, как можно понять, через клавиатуру: игрокам необходимо нажимать нужные клавиши для выполнения игровых условий.
- Гонки на клавиатуре. После тренировки навыков десятипальцевой печати, пользователи могут «сразиться» с другими участниками системы в гонках. Это небольшая флеш-игра, где необходимо быстро вводить текст, который отображается на экране. От скорости ввода информации зависит скорость передвижения вашего автомобиля. Первый до финиша доберется тот, кто быстрее всех введет текст на клавиатуре.
- Просмотр списка уроков. Пользователи могут открыть полный список уроков каждого курса. Здесь отображается название урока и краткое описание — действия, которые необходимо выполнять во время задания. При необходимости, можно перезапустить любой пройденный урок, чтобы закрепить материал.
- Оценки. По завершению каждого урока, система выставляет пользователю оценку. Оценивание навыков выполняется по 5-ти балльной шкале и измеряется в звездочках. Чем ярче цвет звездочки, тем выше оценка за выполненное задание.
- Интерактивный тренажер. После запуска урока, откроется интерактивный тренажер. Здесь отображается клавиатура и клавиши, на которые необходимо нажимать и в какой последовательности. Как только вы нажмете на первую клавишу, запустится таймер. Кнопки на клавиатуре окрашены в разные цвета. Каждый цвет — это палец, которым нужно нажимать на клавишу: например, фиолетовый — большой палец, зеленый — средний, розовый — мизинец. Выполненное задание можно повторить (в том случае, если вы допустили большое количество ошибок во время его выполнения). Также, по завершению тренировки отображается статистика по заданию и общая оценка.
- Тест скорости. В программе «Соло на клавиатуре» есть отдельный тест скорости печати. В отличие от тренажеров, здесь пользователям необходимо ввести полноценный текст — без предварительной подготовки. Обязательно нужно соблюдать регистр букв (строчные и прописные), а также расставлять знаки препинания. Ошибки подсвечиваются. Задача теста — определить текущую скорость печати.