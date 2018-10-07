SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
VerseQ

VerseQ

Программа для обучения слепой печати на клавиатуре

3,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2011.12.31
Скачать 16 MB
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История изменений

Версия 2011.12.31

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Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре
Программы для обучения быстрой и "слепой" печати на клавиатуре

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о VerseQ

1 отзыв

Милана

Очень информативная, обучающая программа, о полезности которой мало говорить или писать. Ее надо пользовать. Для меня, лучшая на данный момент программа для обучения слепому набору. Советую однозначно.