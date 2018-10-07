VerseQ — программа для обучения быстрой печати на клавиатуре, которую можно использовать в личных целях (редакция Personal) либо в качестве обучающего приложения в школах, компьютерных курсах и т.д. (редакция Multiuser). Это платное приложение с возможностью ознакомительного использования в течение 7 дней. Интерфейс программы полностью переведен на русский язык. Для запуска VerseQ потребуется операционная система Windows XP/Vista/7/8/10 (32 или 64 бит).
Зачем нужна программа VerseQ?
Чисто технически, программа VerseQ имеет две основные функции — отслеживание нажатий клавиш и ведение разнообразной статистики по ходу обучения. Работает приложение по классической схеме — на экран выводится некий текст, который пользователю предстоит набрать на клавиатуре. Все это время программа VerseQ подсчитывает скорость набора текста (количество набранных символов в минуту), фиксирует ошибки (нажатие не на ту клавишу) и ведет статистику, по которой можно определить успехи ученика в обучении печати на клавиатуре.
К списку функциональных возможностей программы также следует относить предлагаемые ею для обучения языковые раскладки клавиатуры. В последней на момент написания обзора версии приложения VerseQ пользователю были доступны 3 основные раскладки:
- Русская.
- Немецкая (deutsch).
- Английская (english).
Помимо них, для каждого языка также доступны расширенные раскладки (с приставкой «Advanced»). С их помощью в обучении также "участвуют" заглавные буквы, цифры, знаки препинания и спецсимволы (например, процент «%», номер «№» или решетка «#»).
Как происходит обучение и оценивается успеваемость?
В соответствии с выбранной раскладкой программа VerseQ выводит на экран текст, представляющий собой случайных набор букв и символов (если выбрана расширенная языковая раскладка). Сразу после выполнения задания (окончания ввода) приложений выводит на экран статистику, состоящую из следующих пунктов:
- Мастерство. Скорость набора символов (учитываются только правильные нажатия) в минуту с учетом времени, потребовавшегося на исправление ошибок (если таковые были допущены). Чем выше показатель, тем лучше.
- Темп. Скорость нажатия на клавиши, включая неправильные нажатия. Слишком высокий показатель темпа набора при малом показателе мастерства означает, что ученик торопится, делая множество ошибок.
- Ритмичность. Показывает отношение разброса времени между нажатиями на клавиши к среднему промежутку времени. Чем выше ритмичность, тем лучше.
- Количество ошибок. Число неправильных нажатий на клавиши. Чем меньше ошибок, тем лучше.
Этих 4-х показателей более чем достаточно для оценки успеваемости ученика. И стоит отметить, что программа VerseQ ведет статистику с момента первого запуска. В окне «Динамика обучения» пользователь всегда может ознакомиться со своей успеваемостью в виде визуализированных графиков.
Особенности VerseQ
Программа обучения печати VerseQ имеет множество уникальных (по словам разработчика) особенностей, что также является ее преимуществом перед другими тренажерами. Сюда относятся:
- Отсутствие нудных заданий типа многократных нажатий одной и той же клавиши или ввода слогов. Т.е. пользователь VerseQ сразу же приступает к обучению раскладки клавиатуры в целом, не тратя впустую время на 150 нажатий одной кнопки.
- Тренажер VerseQ отслеживает наиболее "проблемные" клавиши, а затем чаще выводит их в следующих заданиях для лучшего усвоения.
- Уровень сложности текста автоматически изменяется в зависимости от индивидуальных способностей ученика.
- При генерации текстов для набора программа VerseQ учитывает наиболее часто или, наоборот, редко встречающиеся в выбранном языке буквы. Чем реже буква, тем меньше ей уделяется времени.
- Наличие виртуального метронома с возможностью изменения скорости его тактов и другие.
Стоимость лицензии VerseQ
Существует две редакции программы VerseQ — Personal и Multiuser. Первая предназначена для индивидуального обучения, вторая — для обучения большого числа пользователей (основное отличие — здесь предусмотрена возможность создания учетных записей учеников). На момент написания обзора стоимость одной копии программы VerseQ Personal составляла 299 руб., VerseQ Multiuser — 999 руб.