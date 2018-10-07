VerseQ — программа для обучения быстрой печати на клавиатуре, которую можно использовать в личных целях (редакция Personal) либо в качестве обучающего приложения в школах, компьютерных курсах и т.д. (редакция Multiuser). Это платное приложение с возможностью ознакомительного использования в течение 7 дней. Интерфейс программы полностью переведен на русский язык. Для запуска VerseQ потребуется операционная система Windows XP/Vista/7/8/10 (32 или 64 бит).

Зачем нужна программа VerseQ?

Чисто технически, программа VerseQ имеет две основные функции — отслеживание нажатий клавиш и ведение разнообразной статистики по ходу обучения. Работает приложение по классической схеме — на экран выводится некий текст, который пользователю предстоит набрать на клавиатуре. Все это время программа VerseQ подсчитывает скорость набора текста (количество набранных символов в минуту), фиксирует ошибки (нажатие не на ту клавишу) и ведет статистику, по которой можно определить успехи ученика в обучении печати на клавиатуре.

К списку функциональных возможностей программы также следует относить предлагаемые ею для обучения языковые раскладки клавиатуры. В последней на момент написания обзора версии приложения VerseQ пользователю были доступны 3 основные раскладки:

Русская. Немецкая (deutsch). Английская (english).

Помимо них, для каждого языка также доступны расширенные раскладки (с приставкой «Advanced»). С их помощью в обучении также "участвуют" заглавные буквы, цифры, знаки препинания и спецсимволы (например, процент «%», номер «№» или решетка «#»).

Как происходит обучение и оценивается успеваемость?

В соответствии с выбранной раскладкой программа VerseQ выводит на экран текст, представляющий собой случайных набор букв и символов (если выбрана расширенная языковая раскладка). Сразу после выполнения задания (окончания ввода) приложений выводит на экран статистику, состоящую из следующих пунктов:

Мастерство. Скорость набора символов (учитываются только правильные нажатия) в минуту с учетом времени, потребовавшегося на исправление ошибок (если таковые были допущены). Чем выше показатель, тем лучше.

Темп. Скорость нажатия на клавиши, включая неправильные нажатия. Слишком высокий показатель темпа набора при малом показателе мастерства означает, что ученик торопится, делая множество ошибок.

Ритмичность. Показывает отношение разброса времени между нажатиями на клавиши к среднему промежутку времени. Чем выше ритмичность, тем лучше.

Количество ошибок. Число неправильных нажатий на клавиши. Чем меньше ошибок, тем лучше.

Этих 4-х показателей более чем достаточно для оценки успеваемости ученика. И стоит отметить, что программа VerseQ ведет статистику с момента первого запуска. В окне «Динамика обучения» пользователь всегда может ознакомиться со своей успеваемостью в виде визуализированных графиков.

Особенности VerseQ

Программа обучения печати VerseQ имеет множество уникальных (по словам разработчика) особенностей, что также является ее преимуществом перед другими тренажерами. Сюда относятся:

Отсутствие нудных заданий типа многократных нажатий одной и той же клавиши или ввода слогов. Т.е. пользователь VerseQ сразу же приступает к обучению раскладки клавиатуры в целом, не тратя впустую время на 150 нажатий одной кнопки.

Тренажер VerseQ отслеживает наиболее "проблемные" клавиши, а затем чаще выводит их в следующих заданиях для лучшего усвоения.

Уровень сложности текста автоматически изменяется в зависимости от индивидуальных способностей ученика.

При генерации текстов для набора программа VerseQ учитывает наиболее часто или, наоборот, редко встречающиеся в выбранном языке буквы. Чем реже буква, тем меньше ей уделяется времени.

Наличие виртуального метронома с возможностью изменения скорости его тактов и другие.

Стоимость лицензии VerseQ

Существует две редакции программы VerseQ — Personal и Multiuser. Первая предназначена для индивидуального обучения, вторая — для обучения большого числа пользователей (основное отличие — здесь предусмотрена возможность создания учетных записей учеников). На момент написания обзора стоимость одной копии программы VerseQ Personal составляла 299 руб., VerseQ Multiuser — 999 руб.