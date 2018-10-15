SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ZOTAC FireStorm

В данном списке представлены программы для замены ZOTAC FireStorm. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZOTAC FireStorm, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Aorus Engine
Aorus Engine

Версия 2.31

Программа для разгона игровых видеокарт Gigabyte

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (25)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
EVGA Precision
EVGA Precision

Версия 6.2.7

Программа для настройки и разгона видеокарт

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
RivaTuner
RivaTuner

Версия 2.24

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)