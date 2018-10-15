ZOTAC FireStorm — программа для разгона, управления скоростью вращения вентиляторов и светодиодной подсветкой видеокарт ZOTAC и ZOTAC Gaming, выполненных на графических процессорах от GeForce. Это фирменная узкоспециализированная утилита, поддерживающая графические адаптеры только от вышеуказанного производителя.

Программа ZOTAC FireStorm распространяется бесплатно, поддерживается операционными системами Windows 7/8/10, не имеет перевода на русский язык.

ПРОГРАММА ZOTAC FIRESTORM

По своим функциональным возможностям программа ZOTAC FireStorm сравнима с таковыми у более известной утилиты MSI Afterburner. Разница лишь в том, что рассматриваемая программа является узкоспециализированной (поддерживает только видеокарты производства ZOTAC и только определенных игровых моделей) и в списке ее функций числится возможность управления светодиодной подсветкой.

Существует 3 отдельные версии ZOTAC FireStorm, каждая из которых предназначена для определенной серии видеокарт (подробнее о них в последней части обзора).

Разгон видеокарт через ZOTAC FireStorm

Утилита ZOTAC FireStorm позволяет вручную настроить три основные характеристики видеокарты, влияющие на ее производительность:

Рабочая частота графического процессора (GPU Clock). Рабочая частота памяти видеокарты (MEM Clock). Величина напряжения, подаваемая на графический процессор.

Уровень прироста значений данных характеристик зависит от конкретной модели видеокарты.

Пользователи, не разбирающиеся в тонкостях разгона графических карт, могут задействовать функцию автоматической настройки параметров «OC Scanner». Уровень прироста производительности будет выбран с учетом остальных технических характеристик компьютера. Данная функция работает только с видеокартами серии GeForce RTX и GeForce GTX.

Управление вентиляторами охлаждения (кулерами) через ZOTAC FireStorm

При разгоне видеокарты стоит иметь в виду, что пропорционально увеличению основных характеристик увеличивается и температура нагрева устройства. Это требует обеспечения более эффективного его охлаждения, для чего в программе ZOTAC FireStorm и предусмотрена функция управления скоростью вращения кулеров.

По умолчанию она настроена на автоматическое изменение скорости вращения вентиляторов, которая зависит от текущей температуры нагрева видеокарты. При необходимости пользователь может зафиксировать скорость на одном неизменяемом значении либо самостоятельно настроить автоматическое ее изменение.

Кроме того, ZOTAC FireStorm позволяет изменять скорость вращения каждого из отдельных кулеров, если в конструкции видеокарты их несколько.

Управление светодиодной подсветкой видеокарты

Если видеокарта оснащена аппаратной системой подсветки «Spectra», то через ZOTAC FireStorm можно будет управлять ею. Настройке поддаются все основные параметры подсветки. Отсюда можно легко отрегулировать уровень яркости и задать цвет свечения светодиодов, причем для каждой отдельной зоны свечения. Но самое интересное здесь — это возможность включить один анимированных эффектов подсветки, а при необходимости — задействовать функцию случайного выбора эффекта для подсветки.

Мониторинг видеокарты в ZOTAC FireStorm

В программе ZOTAC FireStorm предусмотрен модуль мониторинга, позволяющий в режиме реального времени отслеживать текущее состояние загруженности графического ядра, видеопамяти и температуры нагрева ГП.

Создание и сохранение пресетов

Программа ZOTAC FireStorm позволяет сохранять до 3-х пресетов с настройками параметров видеокарты для быстрого переключения между ними.

ВЕРСИИ ZOTAC FIRESTORM

В доступном для скачивания с данной страницы архиве размещено все три существующие версии программы ZOTAC FireStorm: