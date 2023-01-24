EVGA Precision — программа для настройки и разгона видеокарты. Разгон позволяет улучшить производительность видеоадаптера в компьютерных играх, приложениях для обработки фотографий и монтажа видеороликов. Утилита работает с видеокартами от компании EVGA и GeForce.

Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для работы с приложением требуется ОС Windows Vista и новее. Язык интерфейса утилиты EVGA Precision — английский. Русская версия не поддерживается. Скачать программу можно абсолютно бесплатно. Для этого не нужно покупать лицензионный ключ или ежемесячную подписку.

Возможности программы EVGA Precision

После запуска приложения откроется главное окно. Здесь расположены все основные функции для разгона видеокарты. В правом нижнем углу интерфейса пользователи могут выбрать видеокарту для разгона в окне «GPU SELECT».

Слева расположена функция «FAN SPEED». Этот инструмент регулирует скорость работы вентилятора. Для изменения параметров нужно крутить ползунок вверх (для повышения скорости) или вниз (для снижения скорости).

При нажатии на кнопку «FAN CURVE» откроется небольшое окно с графиком, где отображается скорость вентилятора в процентах и текущая температура видеокарты. В правой части интерфейса программы EVGA Precision располагает ползунок для регулирования напряжения видеокарты. Также здесь пользователи могут включить функцию перенапряжения и KBOOST. Функция KBOOST используется только на видеокартах от EVGA и позволяет этим устройствам работать с повышенной тактовой частотой.

Основные инструменты для настройки и разгона видеокарты расположены в центральной части интерфейса приложения.

Здесь пользователям программы доступны следующие параметры:

Power Target — ограничитель потребления энергии видеокарты. GPU Temp Target — это порог нагрева видеоадаптера. GPU Clock Offset — запрашиваемая частота видеокарты. Mem Clock Offset — тактовая частота памяти.

Чтобы принять все изменения необходимо нажать кнопку «Apply». В нижней части интерфейса расположены профили. Пользователи могут переключаться между профилями, задавая уникальные параметры разгона видеокарты в каждом из них.

Преимущества и недостатки EVGA Precision

Преимущества:

поддержка API Microsoft DirectX 12;

возможность создания до 10 рабочих профилей;

горячие клавиши для автоматизации некоторых функций;

функция для контроля скорости вращения вентиляторов видеокарты.

Недостатки: