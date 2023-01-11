Aorus Engine — программа для настройки видеокарт производства Gigabyte, выполненных на базе графических процессоров NVIDIA GeForce. Утилита хоть и выпущена для видеокарт Gigabyte, может применяться и на оборудовании от других производителей (будут доступны только базовые функции). Это бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Программа Gigabyte Aorus Engine

Основное предназначение программы Gigabyte Aorus Engine — настройка основных рабочих характеристик графических адаптеров с целью увеличения их производительности (т.е. разгона). Среди этих характеристик — тактовые частоты графического процессора (GPU Clock) и видеопамяти (MEM Clock), а также величина подаваемого на процессор напряжения. Также доступны функции управления скоростью вращения вентиляторов охлаждения и настройки светодиодной подсветки (если таковая присутствует), но они не влияет на производительность графического адаптера.

При запуске утилиты пользователю предлагается выбрать один из доступных режимов работы видеокарты (т.е. выбрать один из пресетов — профилей с заранее заданными настройками):

ОC Mode. Стандартный режим работы видеокарты с небольшим приростом производительности. Подходит для просмотра видео в высоком разрешении.

Gaming Mode. Игровой режим, предполагающий значительно увеличение основных параметров графической карты.

Silent Mode. В данном режиме уменьшается скорость вращения вентиляторов охлаждения видеокарты для уменьшения уровня создаваемого ими шума.

User Mode (равно как и активация режима для профессионалов). Настраиваемый пользователем режим работы видеокарты, в котором можно вручную настроить частоты, электропитание и скорость вращения кулеров.

Уровень прироста значений основных характеристик, влияющих на производительность, зависит от конкретной модели видеокарты.

Касательно настройки вентиляторов охлаждения, Gigabyte Aorus Engine также предлагает выбрать один из трех доступных вариантов:

Автоматический режим (по умолчанию). Скорость вращения кулеров зависит от текущей температуры графического процессора. Ручной режим. Здесь можно зафиксировать скорость вращения вентиляторов в пределах от 33% до 100%. Настраиваемый режим. По сути, это ручная настройка автоматического режима работы, в котором пользователь сам устанавливает желаемую скорость вращения кулеров при той или иной температуре нагрева графического процессора.

Из дополнительных функций программы — мониторинг текущего состояния видеокарты в режиме реального времени и возможность создания собственных пресетов на настройками с целью быстрого переключения между ними.