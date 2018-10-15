RivaTuner — маленькая и одновременно мощная утилита, предназначенная для настройки и разгона (увеличения первоначальных технических характеристик) видеокарт на базе графических процессоров производства NVIDIA и AMD. Полное название программы — RivaTuner Statistics Server.

Несмотря на то, что последнее обновление данной программы вышло еще в 2009 года и более не осуществляется, использование RivaTuner актуально и в наши дни.

Как пользоваться программой RivaTuner?

Актуальность утилиты RivaTuner заключается в том, что работает она на низком аппаратном уровне. Т.е. обновления ПО видеокарт (драйверов) и операционных систем практически никак не влияет на работоспособность программы. Она напрямую обращается к аппаратной части графических адаптеров, используя при этом стандартные программные оболочки, которые присутствуют как в старых, так и в новых версиях драйверов и различных системных файлов.

Из числа основных функциональных возможностей RivaTuner следует отметить:

Разног графических адаптеров как при использовании программного обеспечения (драйверов), так и путем низкоуровневого доступа к аппаратной части устройств.

Возможность тонкой ручной настройки видеопараметров библиотек Direct3D и OpenGL.

Возможность управления системы охлаждения видеокарты (регулировка скорости вращения кулеров).

Низкоуровневые настройки частоты развертки, цвета, яркости, контрастности и гаммы.

Возможность создания персонифицированного драйвера для использующегося в данный момент монитора на основании полученной от него PnP-информации.

Мониторинг текущих значений тактовых частот, уровней напряжения и температур нагрева графического процессора, памяти и вентиляторов охлаждения.

Возможность изменения в большую и меньшую сторону значений FPS (кадры в секунду), загруженности графического процессора и памяти в трехмерных приложениях и играх.

Полный контроль над шиной AGP как через драйвер видеокарты, так и в обход него (на аппаратном уровне).

Возможность создания профилей с параметрами для запуска игр/приложений и быстрое переключение между ними.

Диагностика графической подсистемы и создание отчетов для дальнейшего изучения специалистами.

Все изменения, внесенные при помощи RivaTuner, вступают в силу незамедлительно (не требуется перезагрузка компьютера). При использовании данной программы следует иметь в виду, что разгон видеокарты может негативно (вплоть до полного выхода из строя) сказать на ее работоспособности.

Совместимость RivaTuner Statistics Server с Windows

Как было отмечено выше, RivaTuner работает как со старыми, так и новыми версиями операционных систем Windows, включая Windows 10. Поддерживаются системы разрядностью x86 и x64 (32 и 64 бит). Интерфейс и встроенные справочные материалы по программе полностью переведены на русский язык. Приложение RivaTuner на 100% бесплатное.