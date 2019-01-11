Программы для разгона видеокарт NVIDIA

Видеокарта оказывает прямое влияние на графику как при профессиональной обработке видеоматериалов, так и в играх. Также ее мощности могут использоваться при проведении вычислений для майнинга криптовалют. Если возможностей видеокарты NVIDIA в базовом режиме недостаточнопри помощи разгона можно вывести ее производительность на новый уровень. За счет повышения внутренней частоты работы устройства, ускорения работы памяти и выделения дополнительной мощности для питания можно добиваться различного прироста.

Однако у разгона есть обратная сторона — риск выхода из строя карт. Например, она может перегреваться и за счет этого физически деградировать, что приведет к постепенному появлению артефактов и поломок.

Разгон далеко не всегда дает желаемый рост скорости. Многие производители самостоятельно оптимизируют параметры видеочипа, чтобы повысить показатели модели. В таком случае даже при существенных усилиях прирост может составить несколько процентов. Разгоном целесообразно заниматься только на тех моделях, где еще есть возможность для безопасного повышения характеристик. Также нужно учесть, что может потребоваться более мощный блок питания и дополнительные системы охлаждения — вплоть до водяного или более экзотических вариантов. В процессе необходимо отслеживать параметры оборудования, например, с помощью утилиты GPU-Z.

Непосредственно разгон видеокарт NVIDIA выполняется в специализированных программах. Мы отобрали лучшие утилиты.

MSI Afterburner MSI Afterburner — продвинутый инструмент для настройки параметров видеокарты. Приложение работает в Windows, также есть модуль под Android и удаленный сервер. MSI Afterburner по праву носит звание лидера. Доступ ко всем основным настройкам предоставляется в удобном сводном интерфейсе. Пользователь может выбрать вариант оформления по умолчанию или использовать различные обложки. В базовом виде главный экран отображает текущие значения частоты ядра и установленной в видеокарте памяти, поскольку именно по ним обычно и ведется разгон. Также выводится следующая информация: напряжение, которое подается на ядро и существенно влияет на стабильность работы;

температура, считываемая с интегрированного датчика карты;

установленные лимиты на питание;

скорость вращения вентилятора. Утилита MSI Afterburner поддерживает создание нескольких профилей, между которыми можно переключаться для корректировки производительности. Для современных моделей видеокарт доступна функция автоматического сканирования доступных значений и подбор на их основе наиболее оптимальных параметров. Кроме оптимизации производительности возможен мониторинг показателей непосредственно в игре. Значения будут выводиться поверх картинки, чтобы можно было в удобном режиме проверять стабильность разгона. Плюсы: гибкая корректировка параметров, удобный оверлей для просмотра значений в играх.

Минусы: излишне украшенный базовый интерфейс. Скачать MSI Afterburner

EVGA Precision EVGA Precision — утилита для разгона видеокарт NVIDIA. Программа позволяет корректировать параметры работы видеокарты в едином интерфейсе, несколько напоминающем MSI Afterburner. Приложение функционирует в Windows Vista/7 и более поздних версиях. В основном окне отслеживаются основные показатели — частота для ядра и памяти, значение подаваемого напряжения и температура, как показатель стабильности работы. Специальные ползунки выделы под корректировку напряжения, установку желаемой температуры и изменение частот. Также можно настроить и скорость вентилятора. Приложение позволяет сохранять подобранные параметры в профили для дальнейшего использования. Особенность EVGA Precision XOC — функция настройки максимальной частоты и режим выстраивания оптимальных пар частота-напряжение. Оба инструмента работают автоматически для карт GeForce GTX 1070/1080. Также для своих карт производитель реализовал полноценную поддержку DirectX 12. Плюсы: оптимизация под последние функции карт, рекомендовано NVIDIA.

Минусы: привязка к производителю. Скачать EVGA Precision

Zotac Firestorm Эту утилиту компания Zotac выпускает для своих карт на основе чипов NVIDIA. Для работы утилиты требуется Windows 7 и новее. Zotac Firestorm использует комбинированную панель для показа и настройки основных параметров: частоты процессора;

частоты, которую использует память;

температуру, до которой нагрет процессор;

относительная скорость вращения вентиляторов;

значение максимального напряжения и т.д. Пользователь может переключаться между профилями и корректировать настройки. Допускается как автоматическое выставление оптимальных (по мнению Zotac Firestorm) параметров, так и ручная установка предпочитаемых значений. Все изменения применяются в реальном времени, а система мониторинга позволяет сразу отследить эффект. Плюсы: удобные настройки и поддержка профилей, рекомендовано NVIDIA.

Минусы: только для карт производителя. Скачать Zotac Firestorm

ASUS GPU Tweak Еще одно средство для работы с отдельным брендом — ASUS GPU Tweak . Утилита оптимизирует параметры в автоматическом режиме и позволяет настроить производительность практически за один клик мышкой. Доступны следующие варианты работы: разгон (максимальная производительность по умолчанию);

игровой режим (оптимальные настройки для длительных игровых сессий);

тихий режим (убирает лишние сигналы, например, при прослушивании музыки);

активация сохраненных профилей. Доступны ручные корректировки, вынесенные в раздел для профессиональной настройки. Также можно отдельно корректировать визуальные эффекты, работу системных служб, есть опция для дефрагментации памяти. Плюсы: продвинутые настройки, поддержка профилей.

Минусы: нормальная работа гарантируется только для карт ASUS. Скачать ASUS GPU Tweak