SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги USB Image Tool

В данном списке представлены программы для замены USB Image Tool. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на USB Image Tool, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
clonezilla
clonezilla

Версия 3.1.0-22

Программа для копирования (клонирования) и управления жесктими дисками и другими накопителями

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImgBurn
ImgBurn

Версия 2.5.8.0

Программа для записи и создания образов CD/DVD/Blu-ray дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)