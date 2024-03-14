ImageUSB — программа для записи образов загрузочных флеш-накопителей в формате BIN. С помощью утилиты можно создать один образ для нескольких флешек. Программа умеет переносить данные из обычных флешек и аз загрузочных портативных накопителей.

Разработчиком утилиты является компания Passmark. Программа распространяется бесплатно. ImageUSB совместим с версиями Windows 7/8/10/11 (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский. Русской версии нет.

Функции и возможности ImageUSB

Функционал утилиты позволяет скопировать загрузочную флешку на рабочий стол, чтобы в последующем перенести ее на новый портативный накопитель. Готовый образ диска сохраняется на рабочем столе, потом легко разворачивается на новом жестком диске.

С помощью ImageUSB можно переформатировать диск или удалить записи MBR или GPT. С помощью этого инструмента можно переформатировать даже трудноформатируемые диски.

Программное обеспечение отличает простота работы с ней. После того, как утилита будет запущена от имени администратора, нужно выбрать флешки в верхнем поле окна, с которых будут скопированы данные.

Во втором пункте, который находится ниже поля с названиями флеш-накопителей, выбрать функцию, которую программа применит к флеш-накопителю. Если нужно записать загрузочный файл на накопитель, то в третьем пункте можно указать его жестком диске. Останется кликнуть по кнопке «Write».

Недостатки программы ImageUSB