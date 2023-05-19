USB Image Tool — небольшая утилита, предназначенная для создания образов с USB-флешек или любых других переносных носителей информации, определяющихся системой как USB-накопитель. Приложение работает и в обратном направлении, предлагая восстановить данные на устройство с ранее созданного образа.

Функции программы USB Image Tool

Утилита USB Image Tool достаточно проста в управлении. При запуске программа сканирует систему, определяет подключенные к компьютеру съемные носители информации и затем предлагает пользователю выполнить ту или иную операцию:

Создание образа. Программа копирует все имеющиеся на USB-носителе файлы и папки, а также системные данные (например, таблицы файловой системы) в файл. Утилита поддерживает создание образов в форматах IMA и IMG. Кроме того, данные могут быть сохранены в сжатые архивы ZIP (IMZ) и GZIP (IMG.GZ), что позволит экономить дисковое пространство при создании множества образов.

Восстановление данных. Ранее созданный образ будет перемещен на USB-накопитель вместе со всей служебной информацией. При этом следует иметь в виду, что хранящиеся в данный момент данные на флешке будут затерты.

Программа USB Image Tool может оказаться полезной в различных ситуациях. К примеру, можно создать образ с загрузочной флешки, на которой размещен установщик операционной системы, затем очистить ее и использовать в других целях. Как только флешка потребуется вновь для установки ОС, ее можно будет вновь сделать загрузочной, используя USB Image Tool и ранее созданный образ — и на это потребуется гораздо меньше времени, чем при использовании специальных утилит.

Для опытных пользователей в программе доступно несколько дополнительных опций, учитывающихся при создании образов. Например:

Возможность разбивки файла-образа для записи на несколько носителей (если не вмещается на один).

Восстановление GPT — таблицы разделов файловой системы.

Возможность установки нужного размера буфера.

Создание контрольной суммы MD5 и другие.

Совместимость программы USB Image Tool с Windows

Приложение USB Image Tool не требовательно к компьютеру и операционной системе. Оно может работать в ОС Windows XP и выше. Поддерживаются 32 и 64-битные системы. Интерфейс программы выполнен на английском языке. Программа не требует установки. Для ее запуска достаточно распаковать архив и запустить исполняемый EXE-файл.