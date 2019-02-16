SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги StopUpdates10

В данном списке представлены программы для замены StopUpdates10. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на StopUpdates10, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Windows Update Blocker
Windows Update Blocker

Версия 1.7

Программа для отключения обновлений Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Kill-Update
Kill-Update

Версия 1.1.0

Программа для отключения обновлений в Windows 10 и 11

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Win Updates Disabler
Win Updates Disabler

Версия 1.4

Программа для отключения обновлений и других функций Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (23)