Необрабатываемые исключения в приложениях .Net Framework

.Net Framework — платформа (фреймворк), предназначенная для запуска в Windows приложений, разработанных специально под эту платформу. Все пользователи Windows рано или поздно сталкиваются с необходимостью установки или обновления .Net Framework, т.к. того требуют запускаемые на компьютере программы (если фреймворк отсутствует, при запуске или даже установке приложения на экране отображается соответствующая ошибка).

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, платформа .Net Framework не свободна от багов на все 100%. Одна из самых частых ошибок, с которыми приходится сталкиваться пользователям — необрабатываемые исключения в приложениях (Unhandled exception has occurred in your application). Тем не менее, сразу во всем винить саму платформу нельзя. Причин возникновения ошибок исключений — множество, и далеко не все они связаны с функционалом фреймворка.





Рассмотрим решения различных проблем, приводящих к ошибкам исключения.

Повреждение/отсутствие файлов платформы .Net Framework Отсутствие или повреждение файлов .Net Framework может быть связано с ошибками в файловой системе локального диска С (куда по умолчанию устанавливается платформа), действиями вредоносных программ, неосторожной очисткой компьютера от мусора самим пользователем и другими причинами. Решить проблему может помочь один из следующих способов: Использование утилиты восстановления файлов фреймворка .NET Framework Repair Tool (работа с программой рассмотрена ниже).

Полная переустановка .Net Framework с предварительным удалением установленной платформы.

Использование системных инструментов по диагностике и восстановлению диска (на случай, если на компьютере отсутствует доступ в интернет либо, например, заблокирована со стороны администратора возможность удаления и установки программ). Начнем с утилиты восстановления .Net Framework.

Использование .NET Framework Repair Tool .NET Framework Repair Tool — бесплатная утилита от Microsoft, предназначенная как для автоматического восстановления работоспособности .NET Framework (в т.ч. из-за повреждения или отсутвия файлов), так и для устранения всевозможных проблем, мешающих установке или обновлению платформы. Программа проста в использовании: Скачайте .NET Framework Repair Tool с официального сайта и запустите ее.

Согласитесь с требованиями и кликните по кнопке Next.

Дождитесь завершения проверки утилитой компьютера на предмет проблем c .NET Framework.

Далее программа покажет выявленные неполадки и предложит устранить их. В нашем случае ошибок, можно сказать, не обнаружено. Утилита просто предлагает перерегистрировать службу Windows Installer (Установщик Windows, отвечающий за установку и удаление программ) и перезапустить ее. В вашем случае может наблюдаться другая картина. В любом случае кликните Next для перехода к следующему шагу:

Утилита .NET Framework Repair Tool приступит к устранению обнаруженных проблем. Дождитесь завершения процесса:

Попробуйте запустить проблемное приложение, но не закрывайте окно .NET Framework Repair Tool. Если ошибка исключения более не появляется, кликните по кнопке Finish, если по-прежнему возникает — по кнопке Next:

Если средство восстановления .NET Framework обнаружит какие-либо дополнительные проблемы с платформой (но это вряд ли), оно также исправит их. Также будут созданы логи для отправки в Microsoft, хоть от этого и не будет пользы для решения насущной проблемы.

Идем дальше.

Переустановка .NET Framework Удалить .NET Framework можно несколькими способами в зависимости от удаляемой версии и версии операционной системы Windows. Перед удалением скачайте с официального сайта Microsoft установщик фреймворка последней версии. Удаление через Панель управления Несколько версий .NET Framework (например, 4.5.1 или 4.5.2) могут быть удалены так же, как и любая другая программа: Откройте Панель управления через меню Пуск и перейдите в ней в раздел Удаление программы:

Найдите в списке установленных приложений все те, имена которых начинаются с Microsoft .NET Framework. Выделите одну из них (возможно, что в списке будет присутствовать всего одна платформа), затем кликните по кнопке Удалить в верхней части окна.

Откроется новое окно с вариантами действий. Можете попробовать сначала восстановить исходное состояние .NET Framework, отметив соответствующую опцию, либо сразу удалить ее, выбрав опцию Удалить .NET Framework с этого компьютера.

Следуйте инструкциям на экране для завершения удаления (или восстановления) .NET Framework. Отключение .NET Framework в окне Компоненты Windows Если в списке программ Панели управления .NET Framework не числится, значит, удалить фреймворк из системы нельзя, но можно отключить, а затем повторно включить, что будет равнозначно переустановке. Делается это так: Откройте раздел удаления программ в Панели управления по инструкции выше и кликните по элементу Включение или отключение компонентов Windows слева:

Откроется окно Компоненты Windows. Снимите галочки с пунктов .NET Framework 3.5 и .NET Framework 4.8, затем нажмите ОК:

Дождитесь, пока система завершит отключение выбранных компонентов:

Перезагрузите компьютер.

Вновь откройте окно Включение или отключение компонентов Windows, повторно установите галочки выключенных ранее компонентов, нажмите ОК и перезагрузите компьютер.

Удаление .NET Framework при помощи программы .NET Framework cleanup tool Утилита .NET Framework Cleanup Tool позволяет удалить фреймворк от версии 1.1 до 4.7.2: Постоянную ссылку для скачивания утилиты можно найти на сайте Microsoft (прокрутите страницу до раздела Download location):

Скачайте архив, распакуйте его в любую папку на компьютере и запустите файл exe .

. В основном окне программы в меню Product to cleanup нужно выбрать версию удаляемого фреймворка .NET Framework и затем кликнуть по кнопке Cleanup Now, после чего средство приступит к удалению (в случае с Windows 10 можно удалить сразу все установленные версии).



Повреждения системных файлов или файловой системы диска Устранить ошибку исключения в приложениях .NET Framework может помочь один из стандартных инструментов Windows: Средство проверки и восстановления целостности системных файлов (System File Checker или SFC ).

). Средство диагностики и восстановления дисков (Check Disk или CHKDSK). Оба средства работают через командную строку Windows, которую следует запустить от имени администратора: откройте меню Пуск, впишите в поисковую строку запрос cmd, кликните по кнопке Запуск от имени администратора под значком Командная строка:

Использование SFC: Cкопируйте команду sfc /scannow в буфер обмена (Ctrl + C), вставьте ее в окно командной строки (Ctrl + V) и нажмите клавишу Enter.

Дождитесь завершения работы средства диагностики. Если повреждений системных файлов не обнаружится, в командной строке отобразится сообщение: Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности. Если обнаружатся, тогда будет указано, что Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила (либо «…но не может их восстановить некоторые из них).

Использование CHKDSK: Средство проверки диска требует указания буквы локального диска, которое необходимо проверить. Т.к. фреймворк .NET Framework устанавливается в системный диск, команда будет выглядеть следующим образом: chkdsk C: /F /R

Скопируйте команду в окно командной строки и нажмите Enter. Для выполнения проверки утилита CHKDSK должна будет на время заблокировать диск. Если он в настоящий момент используется каким-либо процессом, этого сделать будет нельзя. В случае с системным диском (Локальный диск C), это всегда так. Поэтому в окне командной строки отобразится сообщение, что заблокировать диск не удается, и будет следовать предложение выполнить его проверку при следующей перезагрузке системы. Введите букву Y и нажмите Enter:

Перезагрузите компьютер. При следующей загрузке системы на экране отобразится следующая картинка:

Дождитесь окончания проверки и восстановления диска. Система загрузится сразу по завершению процесса.