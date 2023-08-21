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Инструкции 23.08.2023 7 минут

Необрабатываемые исключения в приложениях .Net Framework

Причины возникновения необрабатываемых исключений в приложениях .Net Framework и способы их устранения.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

.Net Framework — платформа (фреймворк), предназначенная для запуска в Windows приложений, разработанных специально под эту платформу. Все пользователи Windows рано или поздно сталкиваются с необходимостью установки или обновления .Net Framework, т.к. того требуют запускаемые на компьютере программы (если фреймворк отсутствует, при запуске или даже установке приложения на экране отображается соответствующая ошибка).

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, платформа .Net Framework не свободна от багов на все 100%. Одна из самых частых ошибок, с которыми приходится сталкиваться пользователям — необрабатываемые исключения в приложениях (Unhandled exception has occurred in your application). Тем не менее, сразу во всем винить саму платформу нельзя. Причин возникновения ошибок исключений — множество, и далеко не все они связаны с функционалом фреймворка.

Ошибка Необрабатываемое исключение в приложении

Рассмотрим решения различных проблем, приводящих к ошибкам исключения.

Повреждение/отсутствие файлов платформы .Net Framework

Отсутствие или повреждение файлов .Net Framework может быть связано с ошибками в файловой системе локального диска С (куда по умолчанию устанавливается платформа), действиями вредоносных программ, неосторожной очисткой компьютера от мусора самим пользователем и другими причинами. Решить проблему может помочь один из следующих способов:

  • Использование утилиты восстановления файлов фреймворка .NET Framework Repair Tool (работа с программой рассмотрена ниже).
  • Полная переустановка .Net Framework с предварительным удалением установленной платформы.
  • Использование системных инструментов по диагностике и восстановлению диска (на случай, если на компьютере отсутствует доступ в интернет либо, например, заблокирована со стороны администратора возможность удаления и установки программ).

Начнем с утилиты восстановления .Net Framework.

Использование .NET Framework Repair Tool

.NET Framework Repair Tool — бесплатная утилита от Microsoft, предназначенная как для автоматического восстановления работоспособности .NET Framework (в т.ч. из-за повреждения или отсутвия файлов), так и для устранения всевозможных проблем, мешающих установке или обновлению платформы. Программа проста в использовании:

  • Скачайте .NET Framework Repair Tool с официального сайта и запустите ее.
  • Согласитесь с требованиями и кликните по кнопке Next.

.NET Framework Repair Tool

  • Дождитесь завершения проверки утилитой компьютера на предмет проблем c .NET Framework.

Программа .NET Framework Repair Tool

  • Далее программа покажет выявленные неполадки и предложит устранить их. В нашем случае ошибок, можно сказать, не обнаружено. Утилита просто предлагает перерегистрировать службу Windows Installer (Установщик Windows, отвечающий за установку и удаление программ) и перезапустить ее. В вашем случае может наблюдаться другая картина. В любом случае кликните Next для перехода к следующему шагу:

Утилита .NET Framework Repair Tool

  • Утилита .NET Framework Repair Tool приступит к устранению обнаруженных проблем. Дождитесь завершения процесса:

Утилита .NET Framework Repair Tool устраняет проблемы

  • Попробуйте запустить проблемное приложение, но не закрывайте окно .NET Framework Repair Tool. Если ошибка исключения более не появляется, кликните по кнопке Finish, если по-прежнему возникает — по кнопке Next:


  • Если средство восстановления .NET Framework обнаружит какие-либо дополнительные проблемы с платформой (но это вряд ли), оно также исправит их. Также будут созданы логи для отправки в Microsoft, хоть от этого и не будет пользы для решения насущной проблемы.


Идем дальше.

Переустановка .NET Framework

Удалить .NET Framework можно несколькими способами в зависимости от удаляемой версии и версии операционной системы Windows. Перед удалением скачайте с официального сайта Microsoft установщик фреймворка последней версии.

Удаление через Панель управления

Несколько версий .NET Framework (например, 4.5.1 или 4.5.2) могут быть удалены так же, как и любая другая программа:

  • Откройте Панель управления через меню Пуск и перейдите в ней в раздел Удаление программы:

Панель управления

  • Найдите в списке установленных приложений все те, имена которых начинаются с Microsoft .NET Framework. Выделите одну из них (возможно, что в списке будет присутствовать всего одна платформа), затем кликните по кнопке Удалить в верхней части окна.

Удаление программы

  • Откроется новое окно с вариантами действий. Можете попробовать сначала восстановить исходное состояние .NET Framework, отметив соответствующую опцию, либо сразу удалить ее, выбрав опцию Удалить .NET Framework с этого компьютера.

Удаление .NET Framework

  • Следуйте инструкциям на экране для завершения удаления (или восстановления) .NET Framework.

Отключение .NET Framework в окне Компоненты Windows

Если в списке программ Панели управления .NET Framework не числится, значит, удалить фреймворк из системы нельзя, но можно отключить, а затем повторно включить, что будет равнозначно переустановке. Делается это так:

  • Откройте раздел удаления программ в Панели управления по инструкции выше и кликните по элементу Включение или отключение компонентов Windows слева:

Включение или отключение компонентов Windows

  • Откроется окно Компоненты Windows. Снимите галочки с пунктов .NET Framework 3.5 и .NET Framework 4.8, затем нажмите ОК:

Окно Компоненты Windows

  • Дождитесь, пока система завершит отключение выбранных компонентов:


  • Перезагрузите компьютер.
  • Вновь откройте окно Включение или отключение компонентов Windows, повторно установите галочки выключенных ранее компонентов, нажмите ОК и перезагрузите компьютер.

Окно Включение или отключение компонентов Windows

Удаление .NET Framework при помощи программы .NET Framework cleanup tool

Утилита .NET Framework Cleanup Tool позволяет удалить фреймворк от версии 1.1 до 4.7.2:

  • Постоянную ссылку для скачивания утилиты можно найти на сайте Microsoft (прокрутите страницу до раздела Download location):

Скачивание .NET Framework cleanup tool

  • Скачайте архив, распакуйте его в любую папку на компьютере и запустите файл exe.
  • В основном окне программы в меню Product to cleanup нужно выбрать версию удаляемого фреймворка .NET Framework и затем кликнуть по кнопке Cleanup Now, после чего средство приступит к удалению (в случае с Windows 10 можно удалить сразу все установленные версии).

.NET Framework cleanup tool

Повреждения системных файлов или файловой системы диска

Устранить ошибку исключения в приложениях .NET Framework может помочь один из стандартных инструментов Windows:

  • Средство проверки и восстановления целостности системных файлов (System File Checker или SFC).
  • Средство диагностики и восстановления дисков (Check Disk или CHKDSK).

Оба средства работают через командную строку Windows, которую следует запустить от имени администратора: откройте меню Пуск, впишите в поисковую строку запрос cmd, кликните по кнопке Запуск от имени администратора под значком Командная строка:


Использование SFC:

  • Cкопируйте команду sfc /scannow в буфер обмена (Ctrl + C), вставьте ее в окно командной строки (Ctrl + V) и нажмите клавишу Enter.

Команда sfc /scannow

  • Дождитесь завершения работы средства диагностики. Если повреждений системных файлов не обнаружится, в командной строке отобразится сообщение: Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности. Если обнаружатся, тогда будет указано, что Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила (либо «…но не может их восстановить некоторые из них).


Использование CHKDSK:

  • Средство проверки диска требует указания буквы локального диска, которое необходимо проверить. Т.к. фреймворк .NET Framework устанавливается в системный диск, команда будет выглядеть следующим образом: chkdsk C: /F /R
  • Скопируйте команду в окно командной строки и нажмите Enter. Для выполнения проверки утилита CHKDSK должна будет на время заблокировать диск. Если он в настоящий момент используется каким-либо процессом, этого сделать будет нельзя. В случае с системным диском (Локальный диск C), это всегда так. Поэтому в окне командной строки отобразится сообщение, что заблокировать диск не удается, и будет следовать предложение выполнить его проверку при следующей перезагрузке системы. Введите букву Y и нажмите Enter:

Команда chkdsk C: /F /R

  • Перезагрузите компьютер. При следующей загрузке системы на экране отобразится следующая картинка:

Проверка и восстановление диска

Дождитесь окончания проверки и восстановления диска. Система загрузится сразу по завершению процесса.

Отсутствие важных обновлений Windows

Автоматические обновления Windows известны своим вредительством. Однако в некоторых случаях они, наоборот, исправляют те или иные ошибки, связанные с системными компонентами. Если установленная версия Windows была скачана с какого-нибудь торрент-трекера, вполне возможно, что автоматические обновления в ней были отключены. Поэтому их нужно обратно активировать (потом можно будет отключить).

Для примера приведем инструкцию по активации автообновлений в Windows 11 (практически то же самое нужно будет сделать и в Windows 10):

  • Отключение обновлений обычно осуществляется путем остановки работы некоторых системных служб и перенастройкой определенных системных параметров. Существует ряд программ, позволяющих сделать это. Например, StopUpdates10. Скачайте, установите и запустите программу. Если обновления заблокированы искусственным образом, в верхней части окна будет указано: Обновления Windows заблокированы.

StopUpdates10

  • Кликните по кнопке Разрешить обновления, чтобы разблокировать их:

Программа stopupdates10

Теперь можно проверить наличие обновлений:

  • Откройте окно Параметры, используя клавиши Win + I, перейдите в раздел Центр обновлений Windows и кликните по кнопке Проверить наличие обновлений:

Центр обновлений Windows

  • Дождитесь скачивания всех обновлений. Возможно, что некоторые из них будут установлены при следующей перезагрузке компьютера:

Загрузка обновлений Windows

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

StopUpdates10
StopUpdates10

Версия 4.8.2026.729

Программа для отключения обновлений Windows 7/8/10

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