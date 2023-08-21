Необрабатываемые исключения в приложениях .Net Framework

.Net Framework — платформа (фреймворк), предназначенная для запуска в Windows приложений, разработанных специально под эту платформу. Все пользователи Windows рано или поздно сталкиваются с необходимостью установки или обновления .Net Framework, т.к. того требуют запускаемые на компьютере программы (если фреймворк отсутствует, при запуске или даже установке приложения на экране отображается соответствующая ошибка).
Как и в случае с любым другим программным обеспечением, платформа .Net Framework не свободна от багов на все 100%. Одна из самых частых ошибок, с которыми приходится сталкиваться пользователям — необрабатываемые исключения в приложениях (Unhandled exception has occurred in your application). Тем не менее, сразу во всем винить саму платформу нельзя. Причин возникновения ошибок исключений — множество, и далеко не все они связаны с функционалом фреймворка.
Рассмотрим решения различных проблем, приводящих к ошибкам исключения.
Повреждение/отсутствие файлов платформы .Net Framework
Отсутствие или повреждение файлов .Net Framework может быть связано с ошибками в файловой системе локального диска С (куда по умолчанию устанавливается платформа), действиями вредоносных программ, неосторожной очисткой компьютера от мусора самим пользователем и другими причинами. Решить проблему может помочь один из следующих способов:
- Использование утилиты восстановления файлов фреймворка .NET Framework Repair Tool (работа с программой рассмотрена ниже).
- Полная переустановка .Net Framework с предварительным удалением установленной платформы.
- Использование системных инструментов по диагностике и восстановлению диска (на случай, если на компьютере отсутствует доступ в интернет либо, например, заблокирована со стороны администратора возможность удаления и установки программ).
Начнем с утилиты восстановления .Net Framework.
Использование .NET Framework Repair Tool
.NET Framework Repair Tool — бесплатная утилита от Microsoft, предназначенная как для автоматического восстановления работоспособности .NET Framework (в т.ч. из-за повреждения или отсутвия файлов), так и для устранения всевозможных проблем, мешающих установке или обновлению платформы. Программа проста в использовании:
- Скачайте .NET Framework Repair Tool с официального сайта и запустите ее.
- Согласитесь с требованиями и кликните по кнопке Next.
- Дождитесь завершения проверки утилитой компьютера на предмет проблем c .NET Framework.
- Далее программа покажет выявленные неполадки и предложит устранить их. В нашем случае ошибок, можно сказать, не обнаружено. Утилита просто предлагает перерегистрировать службу Windows Installer (Установщик Windows, отвечающий за установку и удаление программ) и перезапустить ее. В вашем случае может наблюдаться другая картина. В любом случае кликните Next для перехода к следующему шагу:
- Утилита .NET Framework Repair Tool приступит к устранению обнаруженных проблем. Дождитесь завершения процесса:
- Попробуйте запустить проблемное приложение, но не закрывайте окно .NET Framework Repair Tool. Если ошибка исключения более не появляется, кликните по кнопке Finish, если по-прежнему возникает — по кнопке Next:
- Если средство восстановления .NET Framework обнаружит какие-либо дополнительные проблемы с платформой (но это вряд ли), оно также исправит их. Также будут созданы логи для отправки в Microsoft, хоть от этого и не будет пользы для решения насущной проблемы.
Идем дальше.
Переустановка .NET Framework
Удалить .NET Framework можно несколькими способами в зависимости от удаляемой версии и версии операционной системы Windows. Перед удалением скачайте с официального сайта Microsoft установщик фреймворка последней версии.
Удаление через Панель управления
Несколько версий .NET Framework (например, 4.5.1 или 4.5.2) могут быть удалены так же, как и любая другая программа:
- Откройте Панель управления через меню Пуск и перейдите в ней в раздел Удаление программы:
- Найдите в списке установленных приложений все те, имена которых начинаются с Microsoft .NET Framework. Выделите одну из них (возможно, что в списке будет присутствовать всего одна платформа), затем кликните по кнопке Удалить в верхней части окна.
- Откроется новое окно с вариантами действий. Можете попробовать сначала восстановить исходное состояние .NET Framework, отметив соответствующую опцию, либо сразу удалить ее, выбрав опцию Удалить .NET Framework с этого компьютера.
- Следуйте инструкциям на экране для завершения удаления (или восстановления) .NET Framework.
Отключение .NET Framework в окне Компоненты Windows
Если в списке программ Панели управления .NET Framework не числится, значит, удалить фреймворк из системы нельзя, но можно отключить, а затем повторно включить, что будет равнозначно переустановке. Делается это так:
- Откройте раздел удаления программ в Панели управления по инструкции выше и кликните по элементу Включение или отключение компонентов Windows слева:
- Откроется окно Компоненты Windows. Снимите галочки с пунктов .NET Framework 3.5 и .NET Framework 4.8, затем нажмите ОК:
- Дождитесь, пока система завершит отключение выбранных компонентов:
- Перезагрузите компьютер.
- Вновь откройте окно Включение или отключение компонентов Windows, повторно установите галочки выключенных ранее компонентов, нажмите ОК и перезагрузите компьютер.
Удаление .NET Framework при помощи программы .NET Framework cleanup tool
Утилита .NET Framework Cleanup Tool позволяет удалить фреймворк от версии 1.1 до 4.7.2:
- Постоянную ссылку для скачивания утилиты можно найти на сайте Microsoft (прокрутите страницу до раздела Download location):
- Скачайте архив, распакуйте его в любую папку на компьютере и запустите файл exe.
- В основном окне программы в меню Product to cleanup нужно выбрать версию удаляемого фреймворка .NET Framework и затем кликнуть по кнопке Cleanup Now, после чего средство приступит к удалению (в случае с Windows 10 можно удалить сразу все установленные версии).
Повреждения системных файлов или файловой системы диска
Устранить ошибку исключения в приложениях .NET Framework может помочь один из стандартных инструментов Windows:
- Средство проверки и восстановления целостности системных файлов (System File Checker или SFC).
- Средство диагностики и восстановления дисков (Check Disk или CHKDSK).
Оба средства работают через командную строку Windows, которую следует запустить от имени администратора: откройте меню Пуск, впишите в поисковую строку запрос cmd, кликните по кнопке Запуск от имени администратора под значком Командная строка:
Использование SFC:
- Cкопируйте команду sfc /scannow в буфер обмена (Ctrl + C), вставьте ее в окно командной строки (Ctrl + V) и нажмите клавишу Enter.
- Дождитесь завершения работы средства диагностики. Если повреждений системных файлов не обнаружится, в командной строке отобразится сообщение: Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности. Если обнаружатся, тогда будет указано, что Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила (либо «…но не может их восстановить некоторые из них).
Использование CHKDSK:
- Средство проверки диска требует указания буквы локального диска, которое необходимо проверить. Т.к. фреймворк .NET Framework устанавливается в системный диск, команда будет выглядеть следующим образом: chkdsk C: /F /R
- Скопируйте команду в окно командной строки и нажмите Enter. Для выполнения проверки утилита CHKDSK должна будет на время заблокировать диск. Если он в настоящий момент используется каким-либо процессом, этого сделать будет нельзя. В случае с системным диском (Локальный диск C), это всегда так. Поэтому в окне командной строки отобразится сообщение, что заблокировать диск не удается, и будет следовать предложение выполнить его проверку при следующей перезагрузке системы. Введите букву Y и нажмите Enter:
- Перезагрузите компьютер. При следующей загрузке системы на экране отобразится следующая картинка:
Дождитесь окончания проверки и восстановления диска. Система загрузится сразу по завершению процесса.
Отсутствие важных обновлений Windows
Автоматические обновления Windows известны своим вредительством. Однако в некоторых случаях они, наоборот, исправляют те или иные ошибки, связанные с системными компонентами. Если установленная версия Windows была скачана с какого-нибудь торрент-трекера, вполне возможно, что автоматические обновления в ней были отключены. Поэтому их нужно обратно активировать (потом можно будет отключить).
Для примера приведем инструкцию по активации автообновлений в Windows 11 (практически то же самое нужно будет сделать и в Windows 10):
- Отключение обновлений обычно осуществляется путем остановки работы некоторых системных служб и перенастройкой определенных системных параметров. Существует ряд программ, позволяющих сделать это. Например, StopUpdates10. Скачайте, установите и запустите программу. Если обновления заблокированы искусственным образом, в верхней части окна будет указано: Обновления Windows заблокированы.
- Кликните по кнопке Разрешить обновления, чтобы разблокировать их:
Теперь можно проверить наличие обновлений:
- Откройте окно Параметры, используя клавиши Win + I, перейдите в раздел Центр обновлений Windows и кликните по кнопке Проверить наличие обновлений:
- Дождитесь скачивания всех обновлений. Возможно, что некоторые из них будут установлены при следующей перезагрузке компьютера: