Таблицы Microsoft Excel широко используются для построения таблиц и диаграмм, а также работы с простыми и сложными вычислениями. Программа имеет понятный интерфейс в виде обычной таблицы для ввода данных. Но функции приложения дают широкие возможности для решения финансовых и числовых задач, что делает Microsoft Excel самым популярным инструментом среди экономистов и бухгалтеров.

Для обработки чисел можно задать формулы не только вычитания и сложения, но и более сложных операций, связанных со статистикой. В процессе вычисления можно корректировать данные, что будет моментально отражаться в автоматическом пересчете результата.