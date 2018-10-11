SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Macrorit Disk Scanner

В данном списке представлены программы для замены Macrorit Disk Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrorit Disk Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
Smartmontools
Smartmontools

Версия 7.5

Программа для отслеживания состояния накопителей.

Оценок пока нет
Hard Disk Sentinel
Hard Disk Sentinel

Версия 6.30.1

Программа для мониторинга состояния накопителей.

Оценок пока нет
Victoria HDD
Victoria HDD

Версия 5.37

Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (11)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDD Regenerator
HDD Regenerator

Версия 2011

Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (196)
MHDD
MHDD

Версия 4.6

Программа для диагностики и восстановления жестких дисков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (11)