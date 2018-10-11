В данном списке представлены программы для замены Macrorit Disk Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrorit Disk Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Macrorit Disk Scanner.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrorit Disk Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Macrorit Disk Scanner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrorit Disk Scanner, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 7.2
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Версия 7.5
Программа для отслеживания состояния накопителей.
Версия 6.30.1
Программа для мониторинга состояния накопителей.
Версия 5.37
Программа для тестирования и диагностики жестких дисков и SSD-накопителей
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 2011
Программа для восстановления битых (BAD) секторов жесткого диска
Версия 4.6
Программа для диагностики и восстановления жестких дисков