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TestDisk

TestDisk

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

2,9 (32)
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Актуальная версия 7.2
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История изменений

Версия 7.2

  • При выборе исходного диска теперь показывается его серийный номер.
  • Добавлена поддержка BeFS для таблиц разделов EFI GPT и Mac.
  • При поиске разделов клавишей «+» теперь можно пропустить 5% диска.
  • Улучшена поддержка UTF-8 для exFAT при отсутствии iconv.
  • Добавлено обнаружение разделов APFS.

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Оценки программы

2,9

32 оценки Оценок пока нет

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