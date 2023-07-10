TestDisk — мощная утилита, предназначенная для работы (диагностика, восстановление данных, исправление ошибок и т.д.) с жесткими дисками и съемными носителями.

Программа работает практически со всеми известными файловыми системами (ФС). Это делает ее универсальным средством в вопросах поиска и восстановления утерянных/удаленных файлов и логических разделов диска, устранения ошибок файловых систем, восстановления загрузочных секторов и решения ряда других задач.

Функции TeskDisk

Программа TestDisk позволяет выполнять следующие манипуляции над накопителями информации (независимо от типа):

Восстановление файловых систем и загрузочных секторов. Программа работает с большим количеством ФС (более 40 наименований), многие из которых являются специализированными, и используются исключительно в фирменных носителях информации. К списку последних относится, например, файловая система WBFS, использующаяся в игровых приставках Wii.

Восстановление удаленных стандартными способами файлов. Приложение поможет найти и восстановить данные, удаленные пользователем или вредоносными программами. Если файлы не были удалены на низком уровне, TestDisk, используя собственные уникальные алгоритмы, найдет их.

Восстановление поврежденных/удаленных логических разделов диска с возможностью перестройки таблиц и перезаписью основной загрузочной записи MBR для последующего считывания хранимой информации. Если сами данные были сильно повреждены (например, вследствие аппаратных ошибок на самом носителе), данная функция утилиты TestDisk поможет, как минимум, получить их название и различную техническую информацию о содержимом (дата создания, версия и т.п.).

Приложение также позволяет восстанавливать полностью или частично фото, видео и прочие мельтимедийные файлы.

Утилиту TestDisk можно использовать и в качестве мощного инструмента диагностики незагружающихся носителей путем считывания SMART-данных для составления отчета неполадок и последующей его отправки специалистам по ремонту подобного оборудования.

Совместимость Windows

Программа TestDisk может запускаться как напрямую из операционной системы Windows, так и из DOS-среды, что делает возможным размещения утилиты на загрузочных дисках или флешках. Приложение доступно в двух вариантах — для систем разрядностью x86 и x64 (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский.