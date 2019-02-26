HDD Regenerator — программа для восстановления битых секторов на жестком диске. По заявлению разработчика, утилита не просто "прячет" бэд-сектора, а реально восстанавливает их путем многократного намагничивания и размагничивания поврежденной поверхности диска. Если же процедура не приносит результата, программа применяет к битым секторам процедуру ремаппинга и "прячет" их.

Утилита HDD Regenerator подходит для работы на компьютерах под управлением Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 бит). Русский язык не поддерживается, однако в сети можно найти любительские русификаторы с качественным переводом.

Как пользоваться программой HDD Regenerator?

Основная функция программы HDD Regenerator — сканирование поверхности жестких дисков с целью обнаружения битых секторов и последующим их устранением. Особенность данной утилиты заключается в том, что все эти процедуры могут осуществляться напрямую из-под Windows, хотя разработчиками строго рекомендуется закрыть все файлы и программы, хранящиеся/использующие сканируемый диск. Другими словами, винчестер, на котором установлена запущенная операционная система, лучше не подвергать процедуре восстановления.

Еще одна особенность HDD Regenerator — простое управление. Даже начинающие пользователи без особых сложностей смогут запустить процесс сканирования и восстановления жесткого диска, для чего достаточно выполнить несколько простых шагов:

Запустить функцию восстановления (надпись «Click here to repair physical sectors…»).

В блоке «Choose Drive to Process» выбрать название жесткого диска, затем кликнуть «Start Process».

Откроется небольшое окно — консоль управления, в котором можно выбрать последующие действия путем ввода определенной цифры и последующего нажатия клавиши Enter.

Если ввести «1» запустится процесс сканирования диска, но без восстановления. При вводе «2» на экране отобразятся параметры функции восстановления.

Для запуска стандартной процедуры сканирования с параллельным восстановлением BAD-секторов в консоль следует ввести цифру «1».

На следующем этапе утилита предложит указать диапазон секторов для сканирования. Если требуется проверить всю поверхность диска, вводим в консоль «3», жмем клавишу ввода и ожидаем окончание процедуры.

В зависимости от объема сканируемого диска и "податливости" битых секторов процедуре восстановления процесс ремонта жесткого диска может занять несколько часов.

Дополнительные функции HDD Regenerator

Программа HDD Regenerator имеет следующий дополнительный набор функций:

Чтение атрибутов S.M.A.R.T всех подключенных к компьютеру жестких дисков.

Мониторинг состояния жестких дисков в режиме реального времени с выводом на экран уведомлений при изменении критических значений S.M.A.R.T-атрибутов и рекомендациями по дальнейшим действиям (просканировать диск, создать резервную копию файлов и т.д.).

Создание носителя (USB-флешки или диска) с загрузочной версией программы HDD Regenerator. Функция может пригодиться в случаях, когда требуется просканировать жесткий диск, на котором установлена операционная система.

Полная версия и лицензионный ключ

Программа HDD Regenerator — платная. Бесплатная версия утилиты может использоваться для обнаружения битых секторов, но не их исправления. В ознакомительных целях программа лечит только один BAD-сектор, а для получения полной версии придется купить ключ.