Macrorit Disk Scanner — программа для сканирования различных типов накопителей данных на предмет битых секторов или элементов памяти (если речь идет о сканировании SSD-дисков, USB-флешек и т.д.). Это условно-бесплатное приложение. Бесплатная версия позволяет одновременно сканировать только одно из подключенных к ПК запоминающих устройств, и ее нельзя использовать в коммерческих целях.

Программа работает на компьютерах под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Macrorit Disk Scanner?

Macrorit Disk Scanner — утилита, предназначенная для поиска на запоминающих устройствах битых (нерабочих) элементов памяти. В жестких дисках — это секторы, в твердотельных накопителях (SSD), USB-флешках, картах памяти от смартфонов, фотоаппаратов и т.д. — это ячейки памяти.

При помощи данной программы пользователь сможет оценить текущее техническое состояние своего собственного либо приобретаемого «с рук» жесткого диска, SSD-накопителя или любого другого запоминающего устройства.

По заявлению разработчиков Macrorit Disk Scanner работает на той скорости, которую способен выдать сам диск. В совокупности с функцией мультисканирования это делает программу мощным инструментом в руках работников сервисных центров или выездных специалистов. Все подключенные к компьютеру диски могут быть просканированы одновременно, что значительно сэкономит время. Но мультисканирование доступно только в платной версии Macrorit Disk Scanner.

Как пользоваться программой Macrorit Disk Scanner?

Программа Macrorit Disk Scanner использует быстрейший (по словам разработчиков) и одновременно эффективный алгоритм сканирования запоминающих устройств, который не требует предварительной настройки. Единственное, что можно настроить в приложении — область сканирования. Пользователь может задать точки начала и конца области сканирования диска с минимальным шагом в 1 Мб.

Если к компьютеру подключено несколько запоминающих устройств, для каждого из них в программе Macrorit Disk Scanner будет создана индивидуальная вкладка. От пользователя требуется лишь выбрать диск (открыть нужную вкладку) и кликнуть по кнопке запуска сканирования. Обнаруживаемые битые элементы памяти будут отображаться сразу в режиме реального времени в графической таблице и текстовой сводке.

При приобретении лицензии появится возможность сканирования одновременно нескольких дисков.