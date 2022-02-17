SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Macrorit Disk Scanner

Macrorit Disk Scanner

Программа для сканирования накопителей данных с целью поиска битых секторов (блоков памяти)

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Актуальная версия 4.4.0
Скачать 6 MB
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История изменений

Версия 4.4.0

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