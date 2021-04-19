SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги HD Tune

В данном списке представлены программы для замены HD Tune. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HD Tune, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark

Версия 4.01

Программа для тестирования производительности HDD/SSD/SD/USB-дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AS SSD Benchmark
AS SSD Benchmark

Версия 2.0.7316.34247

Программа для тестирования производительности SSD и других типов накопителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)