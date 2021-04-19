В данном списке представлены программы для замены HD Tune. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HD Tune, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HD Tune.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HD Tune, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены HD Tune. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на HD Tune, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 3.2.7.0
Программа для тестирования и сравнения производительности ПК
Версия 4.01
Программа для тестирования производительности HDD/SSD/SD/USB-дисков
Версия 2.0.7316.34247
Программа для тестирования производительности SSD и других типов накопителей