Программы для работы с SSD-дисками

Твердотельные накопители (они же SSD-диски) имеют гораздо меньший ресурс, нежели традиционные жесткие диски (HDD). Каждая операция записи и чтения постепенно «убивает» ячейку памяти, куда эти данные записываются или откуда они считываются.

Чтобы пользователь не лишился хранящейся на устройстве информации, производители SSD рекомендуют использовать фирменные утилиты для отслеживания текущего технического состояния накопителя и оптимизации операционной системы для работы именно с этими типами носителей. С их помощью также осуществляется обновление прошивки — довольно важное мероприятие для SSD-дисков.

В сети также можно найти программное обеспечение для диагностики и тестирования, настройки и обслуживания SSD-накопителей от сторонних независимых разработчиков.

ФИРМЕННЫЕ УТИЛИТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ SSD-НАКОПИТЕЛЕЙ Функциональные возможности фирменных утилит примерно одинаковые, потому не имеет смысла рассматривать каждую из них. Приведем список возможностей одной из таких программ — Samsung Magician. Предназначена эта утилита для обслуживания SSD-дисков известного производителя. Существует две их версии — пользовательская и корпоративная. Первая служит для работы с SSD-накопителями модельного ряда 470, 750, 830, 840, 850, 860, 870, 960, 970 и 980 Series. Корпоративная версия предназначена для обслуживания серверных SSD-дисков PM863 и SM863, используемых для хранения данных в рамках работы ЦОД (центров обработки данных). 1 Утилита Samsung Magician используется для: Бенчмаркинга (измерения производительности) SSD-накопителей и получения различной технической информации о них.

Исправления ошибок, связанных с созданными на диске логическими томами.

Уменьшения размера логических томов без удаления данных с целью создания служебных областей (например, для эффективной работы функции TRIM).

Оптимизации работы дисков путем изменения настроек их прошивок (в частности, имеется возможность активации режима «RAPID Mode», который перекладывает обязанность по кэшированию данных на оперативную память компьютера).

Стирания данных без возможности восстановления.

Полного сброса параметров прошивки до заводских значений.

Шифрования всех данных на диске (хотя делается это посредством встроенного в Windows 8/8.1/10 инструмента BitLocker Drive Encryption).

Предупреждения пользователя о возможных скорых неисправностях (согласно значениям SMART-атрибутов).

Оценки остаточного срока службы диска на основании общего за все время его использования количества записанных на диск данных (Total Bytes Written).

Автоматического обновления прошивки диска. Для SSD-дисков Samsung также разработано приложение Samsung SSD Data Migration, используемое для миграции данных (включая созданные разделы и установленные операционные системы) с жесткого диска на твердотельный накопитель. Аналогичные Samsung Magician программы есть и у других производителей SSD-дисков. Например: Intel Memory and Storage Tool (MAS). Это программ для обслуживания SSD-дисков производства Intel. Crucial Storage Executive. Программа для SSD-накопителей фирмы ADATA SSD Toolbox. Утилита для работы с дисками ADATA. KIOXIA SSD Utility. Программа для SSD-дисков компании KIOXIA. Optimum SSD Tool. Утилита для обслуживания SSD-накопителей Goodram. SanDisk SSD Dashboard. А эта программа умеет работать с SSD-накопителями как от SanDisk, так и от Western Digital. Многие из перечисленных программ также имеют функцию миграции данных с различных типов накопителей на SSD-диски.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ SSD Программы из этой категории не предлагают ничего такого, на что не способны фирменные утилиты. Но ими, как правило, проще пользоваться, и они универсальны, т.к. подходят для SSD-накопителей от любых производителей.

SSD Life Наверное, самой известной утилитой из этой категории является SSD Life . Это простая в использовании программа, позволяющая быстро определить текущий износ и оценить остаточный срок службы SSD-накопителя, а также получить разнообразные технические сведения об устройстве, включая общее количество записанных и считанных данных. Существует две версии программы SSD Life — платная и бесплатная. В платной версии имеются дополнительные функции — просмотр SMART-атрибутов диска и автоматическая проверка состояния накопителя по расписанию с выводом уведомлений в случае, если какой-то их SMART-атрибутов изменился с момента последнего сканирования.

SSDReady SSDReady нельзя назвать программой, предназначенной специально для работы с SSD-накопителями. Хотя цель ее использования та же — определение срока службы SSD-диска. Однако утилита не требует, чтобы к компьютеру был подключен данный тип накопителя. Свои расчеты она выполняет исходя из количества операций чтения и записи, выполненные на конкретном компьютере. В качестве накопителя данных может выступать и жесткий диск. Ведь независимо от того, какой именно тип устройства используется в компьютере, количество выполненных пользователем, системой или установленными программами операций чтения и записи от этого не изменится (по крайней мере, значения будут примерно одинаковыми). Утилита SSDReady ставит перед собой немного другую цель — определить срок службы SSD-диска, если бы он был подключен к тому компьютеру, где она была запущена. Т.е. пользователь сможет заранее — не подключая или даже не приобретая SSD — узнать, сколько примерно тот проработает в его случае. Для этого она просто мониторит активность жесткого диска — и чем дольше она это будет делать, тем точнее будут результаты. Тут стоит выделить один важный момент — при изменении конфигурации ПК, установке новых или удалении имеющихся программ, и, тем более, при переустановке системы данные, собранные программой SSDReady, уже нельзя будет считать актуальными. Ведь эти действия могут привести к изменению количества выполняемых компьютером операций чтения и записи.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С SSD-ДИСКАМИ Программы данного типа именуется твикерами. Они, как правило, не взаимодействует с SSD-накопителями напрямую, а изменяют некоторые параметры операционной системы с целью ее оптимизации для работы с этими типами устройств. Но такие утилиты могут запускать различные системные инструменты, которые взаимодействуют с SSD. Вообще, т.н. «SSD-твикеры» не делают ничего из того, что не мог бы сделать сам пользователь. Утилиты лишь упрощают задачу, сводя ее к переключению переключателей и установке галочек. Рассмотрим одну из таких программ. SSD Mini Tweaker — бесплатная программа от отечественного независимого программиста. Предназначена утилита для пользователей, использующих SSD-диск в качестве основного накопителя (т.е. если на него установлена система). Программа SSD Mini Tweaker предельно проста в использовании. Все, что требуется делать — устанавливать или снимать галочки с тех или иных опций. Наиболее значимые из них: Включение Trim. Это специальная команда операционной системы, предоставляющая контроллеру SSD-накопителя информацию о том, какие блоки данных не имеют ценности и их можно удалить (по сути, это различный мусор, остающийся вследствие выполнения системой тех или иных операций с файлами). В результате SSD-диск не будет хранить эти данные, что приведет не только к увеличению его производительности, но и снизит нагрузку на устройство, продлив, тем самым, срок его службы.

Отключение служб Superfetch и Prefetch. Служат они для увеличения производительности системы и ускорения запуска программ, соответственно, путем предварительной загрузки в память данных с накопителя (происходит без участия пользователя). Скорость работы SSD-диска позволяет отключить эти службы.

Включение функции использования оперативной памяти для размещения ядра системы (по умолчанию ядро сбрасывается диск после загрузки ОС). Это значительно уменьшает нагрузку на SSD, но увеличивает занимаемый системой объем ОЗУ.

Отключение индексирования. При поиске файлов и папок в «Проводнике» или в меню «Пуск» предварительно выполненное индексирование данных увеличивает скорость поиска. Но операция требует отправки на диск команд для считывания данных. Индексирование можно отключить, но скорость поиска уменьшится (даже в случае с SSD), зато уменьшиться количество операций считывания. Это можно компенсировать использованием специальных программ для поиска файлов, например — Everything (бесплатная).

Отключение дефрагментации. Жесткие диски нуждаются в дефрагментации — это обеспечивает считывающей головке быстрее считывать информацию. В SSD-дисках нет механических компонентов, потому в дефрагментации они не нуждаются.

Отключение функции очистки файла подкачки. При каждом выключении/перезагрузке компьютера система очищает файл подкачки, что несколько увеличивает производительность ОС или программ, использующих его. Но операция нагружает носитель «лишними» командами. Ввиду высокой скорости работы SSD эту функцию можно отключать. Примерно то же самое делают и все прочие программы-твикеры, предназначенные для оптимизации системы под работу с SSD-накопителями.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ SSD Какой-то важной роли в жизни SSD-накопителей такие утилиты не играют, но с их помощью можно проверить, связана ли длительная загрузка системы или каких-то программ со скоростью работы диска. Их также используют в диагностике SSD в тех случаях, когда фирменная программа показывает, что с диском все хорошо, но на деле он сильно тормозит. А при покупке SSD, побывавшего в употреблении, его желательно проверить, и самый быстрый способ сделать это — измерить его производительность (т.е. скорость чтения и записи данных). Рассмотрим одну их таких программ. AS SSD Benchmark — одна из лучших в сегменте бесплатных утилит для тестирования производительности SSD-дисков (впрочем, она поддерживает и другие типы накопителей). Программа позволяет определить не только скорость записи и чтения с диска, скорость отклика диска. Этот параметр позволяет определить, как скоро SSD-накопитель приступает к выполнению своей задачи при отправке ему команд на чтение и запись. Слишком высокое значение задержки будет говорить о наличии проблем с контроллером или прошивкой устройства. Аналогичные программы Помимо AS SSD Benchmark, для проверки производительности работы SSD-дисков может также применяться одна из следующих программ: CrystalDiskMark. ATTO Disk Benchmark. HD Tune. Все три программы распространяются бесплатно.