AS SSD Benchmark — программа для тестирования производительности (определения скорости чтения и записи) твердотельных SSD-накопителей. Может использоваться и для тестирования жестких дисков, USB-флешек или SD-карт памяти различных цифровых устройств (смартфонов, фотоаппаратов и т.д.).

Это бесплатная программа, поддерживаемая операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32/64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Программа AS SSD Benchmark

Программы AS SSD Benchmark позволяет тестировать производительность SSD-накопителей, жестких дисков и прочих типов носителей данных тремя разными способами:

Стандартное тестирование

Это основной способ тестирования носителей данных в программе AS SSD Benchmark, позволяющий определить скорость чтения/записи данных и количество выполняемых устройством операций чтения/записи в течение 1 секунды. Тест состоит из четырех этапов (любой из них можно отключить вручную):

Последовательная запись и чтение данных на/с тестируемого диска. Чтение и запись данных блоками размером в 4 кб. Чтение и запись блоками размеров в 4 кб с предварительным формированием 64 единиц очередей. Вычисление времени доступа (Access time) к диску, т.е. временной задержки между отправкой на устройство команды на чтение и запись и фактическим началом ее выполнения.

Один и тот же тест одновременно подсчитывает и скорость чтения/записи, и максимальное количество операций, которое диск способен выполнить за 1 секунду. Для просмотра тех или других результатов во вкладке «View» нужно выбрать режим отображения «Mb/s» или «IOPS» (см. скриншоты на этой странице).

Тестирование производительности при копировании файлов

В программе AS SSD Benchmark предусмотрен специальный тест, позволяющий вычислить примерную скорость копирования файлов в следующих ситуациях:

Копирование (извлечение) данных из ISO-образов.

Копирование файлов при установке на компьютер программ.

Копирование файлов при установке игр (можно считать, что вычисляется скорость извлечения файлов из архивов, что чаще всего наблюдается при установке игр).

Стоит понимать, что на результат тестирования влияет не только скорость обработки данных самим диском, но и производительность компьютера и операционной системы в целом. Потому данный тест будет показывать разные результаты при тестировании одного и того же диска на разных компьютерах.

Тестирование производительности при работе со сжатыми данными

Еще один дополнительный тест, позволяющий определить скорость работы диска со сжатыми данными (непосредственно в момент их сжатия и распаковки). Как и в предыдущем случае, на результат теста оказывает влияния производительность компьютера и операционной системы.