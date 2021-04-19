ATTO Disk Benchmark — программа для тестирования производительности различных типов накопителей информации, включая жесткие диски и твердотельные SSD-накопители. Это полностью бесплатная программа, поддерживаемая операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

ПРОГРАММА ATTO DISK BENCHMARK

Программа ATTO Disk Benchmark предназначена для определения таких параметров производительности накопителей, как скорость чтения и записи данных, количество операций чтения/записи в секунду. При помощи данной утилиты возможно тестирование производительности любых накопителей информации:

Жесткие диски.

Съемные USB-накопители (флешки) и карты памяти (SD-накопители и т.п.).

Твердотельные SSD-накопители с любыми типами физических интерфейсов (SATA III, PCI-E, U.2 и mSATA).

Кроме того, ATTO Disk Benchmark может использоваться для теста производительности любых OEM-контроллеров RAID-массивов, а также сетевых накопителей (например, жесткий диск, к которому открыт сетевой доступ).

ПАРАМЕТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ATTO DISK BENCHMARK

Тестирование производительности накопителей информации при помощи программы ATTO Disk Benchmark может осуществляться с разными предварительно заданными параметрами:

Размер одного непрерывного блока данных в пределах от 512 байт до 64 мегабайт. Имеется возможность запуска тестирования с автоматически изменяющимися размерами блоками данных (от меньшего к большему).

Конечный размер файла, который будет заполняться непрерывными блоками данных — от 64 кб до 32 Гб.

Количество предварительно формируемых очередей с блоками данных от 1 до 256.

Опция «Direct I/O» позволяет запускать тестирование диска без использования промежуточной буферизации данных операционной системой (т.е. команды подаются напрямую на устройство).

Опция «Bypass Write Cache» позволяет записывать данные на диск, минуя область хранения кэша (если таковая присутствует на тестируемом носителе).

Опция «Verify Data» служит для проверки целостности данных после того, как те были записаны на диск. Пользователь может выбрать шаблон (компоновку) данных для записи. Функция позволяет выявить ошибки целостности записанных данных, о чем будет сообщено по окончанию тестирования.

Опция «Run Continuously». Это дополнительная опция (параметр) становится активной при включении функции проверки целостности данных «Verify Data». Она служит для непрерывного тестирования носителя в течение указанного времени либо до момента обнаружения первой ошибки целостности данных.

Результат тестирования производительности программа ATTO Disk Benchmark отображает в виде удобочитаемых графиков с указанием скорости чтения и записи (мегабайты в секунду) либо количества выполненных носителем операций в секунду (IOPS).