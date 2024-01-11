SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
UserBenchmark

UserBenchmark

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

5,0 (1)
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Актуальная версия 3.2.7.0
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История изменений

Версия 3.2.7.0

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Оценки программы

5,0

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