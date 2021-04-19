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HD Tune

HD Tune

Программа для тестирования производительности и диагностики жестких дисков

3,0 (4)
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Актуальная версия 6.10
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История изменений

Версия 6.10

  • File Benchmark: исправили ошибку с выбором размера файла для теста.
  • Температура в трее: починили неверное отображение температуры по Фаренгейту в значке у часов.
  • Мелкие улучшения и правки: кое-что подкрутили и устранили небольшие баги.

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Оценки программы

3,0

4 оценки Оценок пока нет

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