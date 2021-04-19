HD Tune — программа для считывания технических данных, диагностики и тестирования производительности жестких дисков (SCSI, SATA и IDE), твердотельных (SSD) и других типов накопителей информации (USB-флешки, microSD карты памяти и т.д.). Существуют две — платная (HD Tune Pro) и бесплатная — версии утилиты. Последняя имеет существенно меньшее количество функций. Обе версии поддерживаются операционными системами Windows 7/8/8.1/10/11 (64 бит), перевода на русский язык не имеют.

Программа HD Tune (Free-версия)

Бесплатная версия программы HD Tune может использоваться для тестирования производительности любых типов накопителей, но только для вычисления скорости записи на них данных. Также утилита показывает поддерживаемые жесткими и SSD-дисками технологии (вроде возможности обновления прошивки или наличия безопасного режима работы), отображает их текущее техническое состояние (т.е. считывает SMART-атрибуты) и температуру (при необходимости можно задействовать опцию показа уведомлений при достижении температуры определенного значения).

Программа HD Tune предоставляет возможность предварительно настроить параметры тестирования производительности поддерживаемых носителей, в частности — вручную установить размер блока данных (для жестких дисков — от 512 байт до 8 Мб). По завершению тестов утилита отобразит следующие данные:

Минимальная, максимальная и средняя скорость записи данных на диск (Мб/сек).

Скорость доступа к диску (Access Time). Показывает среднее значение задержки в миллисекундах между отправкой команды на устройство и фактическим началом ее выполнения.

Пиковая скорость (Burst Rate). Показывает наивысшую скорость передачи данных между физическим интерфейсом диска (например, IDE или SCSI) и операционной системой.

Использование процессорного времени (CPU Usage). Показывает, сколько процессорного времени (в процентах) требуется системе для считывания данных с диска.

И последняя функция бесплатной версии HD Tune — диагностика дисков на предмет наличия поврежденных блоков (Bad-блоки, бэды). Режимов диагностики два: быстрый и глубокий (более достоверный результат, но очень медленная скорость тестирования).

Функции программы HD Tune Pro

Платная Pro-версия утилиты HD Tune способна тестировать производительность носителей информации, как по части записи на них данных, так и по части их считывания. В плане настройки параметров теста в Pro-версии имеются дополнительные возможности: наличие режима быстрого/частичного тестирования и/или ручное указание объема тестируемого дискового пространства.

По части работы со SMART-атрибутами в HD Tune Pro можно активировать опцию автоматического их считывания и/или ведения журнала, который позволит пользователю отслеживать изменения технического состояния устройства за требуемый период времени.

Функция диагностики дисков на предмет наличия бэд-блоков позволяет вручную указывать точки старта и окончания теста.

Среди дополнительных функций HD Tune Pro:

Тестирование производительности отдельных томов (логических дисков), имеющихся на носителе, при выполнении устройством операций с копированием и записью файлов. Имеется возможность настройки множества параметров данной операции.

Мониторинг носителей. Функция отображает пиковые и минимальные значения скорости записи/чтения данных и количество выполненных устройством операций в секунду на всем протяжении времени мониторинга. Дополнительно отображается список программ, использовавших исследуемый диск, с указанием перечисленных выше параметров, как всеми ими, так и индивидуально по каждой из них.

Диагностика издаваемого жестким диском шума при максимально возможной скорости перемещения привода блока магнитных головок (БМГ). Но основная особенность данной функции в том, что с ее помощью пользователь сможет вручную контролировать уровень издаваемого диском шума путем настройки скорости перемещения БМГ в пределах от 128 до 254, т.н. дискретных уровней. Но чем ниже эта скорость, тем ниже и производительность диска.

Тестирование производительности записи/чтения дисков методом произвольного доступа. Основное отличие данной процедуры — чтение/запись данных осуществляются с/на случайно выбранные сектора или элементы памяти (если речь о SSD и USB-накопителях).

Отображение списка всех существующих папок на выбранном логическом диске с указанием занимаемого ими дискового пространства.

Также в Pro-версии программы присутствуют дополнительные функции тестирования скорости чтения и записи данных (Extra tests): произвольная запись/чтение блоками размером 4 Кб, 64 Кб или 8 Мб, тест по методу «Butterfly» (бабочка), последовательная запись/чтение данных в центральную, внутреннюю и внешнюю части жесткого диска, а также измерение пиковой скорости передачи данных между интерфейсом диска и системой.

На момент написания обзора стоимость лицензии HD Tune Pro составляла $34,95. Программу можно использовать бесплатно в течение 14 дней без ограничений по функционалу.