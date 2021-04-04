Программы для тестирования производительности жестких дисков

В отличие от любых других комплектующих компьютера (не считая вентиляторов охлаждения), жесткие диски являются электромеханическими устройствами. Присутствующие в их конструкции электромоторы со временем изнашиваются, что приводит к снижению производительности винчестера. Это также отражается и на производительности самого компьютера, особенно при загрузке операционной системе или запуске какой-либо ресурсоемкой игры.

Чтобы точно определить, является ли причиной замедления работы ПК именно жесткий диск (или просто измерить скорость его работы ради интереса), можно воспользоваться одной из утилит для тестирования производительности (бенчмаркинга) данных устройств. Рассмотрим популярные программы.

CrystalDiskMark Бесплатная программа CrystalDiskMark — простая в использовании и полностью бесплатная утилита, единственное предназначение которой — тест производительности жестких дисков и любых других запоминающих устройств. При помощи данной программы определяется скорость последовательной (Sequential speed) и произвольной (Random speed) записи и чтения данных, а также количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS или «Input/Output Operations Per Second»). С настройками по умолчанию программа тестирует винчестеры путем последовательного и произвольного считывания и записи на них данных размером в 1 гигабайт (можно изменить объем в пределах от 50 Мб до 32 Гб). Причем считывание и запись осуществляется в 4-х различных режимах, отличающихся количеством предварительно формируемых очередей пакетов данных и единовременно считываемых/записываемых их потоков. Для еще большего увеличения точности результатов данная процедура проводится 5 раз (также можно изменить — уменьшить или увеличить до 9 проходов). При необходимости параметры тестирования (очереди и потоки) можно настроить вручную для каждого отдельного режима. Максимальное количество формируемых очередей данных может быть выставлено от 1 до 512 единиц, а потоков — от 1 до 64. Но чтобы пользоваться программой CrystalDiskMark, пользователю вовсе необязательно вникать в тонкости процедуры тестирования жестких дисков или иных тестируемых носителей. Все настройки можно оставить по умолчанию. Длительность тестирования при этом составит порядка 5 минут — зависит от производительности жесткого диска. Наиболее ценной информацией, выдаваемой утилитой CrystalDiskMark, для простых пользователей скорость последовательного чтения (Read) и записи (Write). Она измеряется в количестве мегабайтов, обработанных винчестером за одну секунду (MB/s). Остальные 3 показателя отображают количество операций ввода-вывода в секунду (чтобы увидеть реальное значение «IOPS», нужно навести курсор мыши на шкалу с десятичным числом).

ATTO Disk Benchmark Бесплатная программа ATTO Disk Benchmark — еще одна бесплатная утилита для тестирования производительности запоминающих устройств, включая жесткие диски. Принцип работы утилиты схож таковым у CrystalDiskMark. Но в отличие от последней, ATTO Disk Benchmark формирует разные по объему блоки данных, начиная с 512 байт и заканчивая 64 мегабайтами (каждый последующий блок больше предыдущего в 2 раза). Сформированные блоки записываются в предварительно создаваемый пустой файл, размер которого может составлять от 64 Кб до 32 Гб (максимальный размер не может превышать размер одного блока данных). И здесь также доступна возможность установки количества очередей формируемых блоков — от 1 до 256 единиц. Таким образом, программа ATTO Disk Benchmark способна измерять производительность жесткого диска при записи и чтения с него блоков данных разного размера, отображая результат тестирования в единой таблице, как в привычных мегабайтах в секунду, так и в количестве выполненных в секунду операций.

AS SSD Benchmark Бесплатная программа AS SSD Benchmark — программа, изначально предназначенная для тестирования твердотельных накопителей (SSD), но отлично работает и с жесткими дисками. По функциональным возможностям и даже дизайну интерфейса сильно напоминает CrystalDiskMark. Однако из настроек в AS SSD Benchmark присутствует только возможность изменения общего объема данных, что будут записываться и считываться с диска для тестирования его производительности. Утилита AS SSD Benchmark способна измерять производительность винчестера, как путем последовательной, так и путем случайной записи/чтения данных. Задать размер блоков данных и количество потоков нельзя: это всегда 4 килобайта и 1 или 64 потока. По умолчанию программа последовательно запускает все 4 теста производительности, но пользователь может отключить любой из них. Как и в предыдущих случаях, AS SSD Benchmark выдает два результат тестирования — в «Мб/с» и в количестве операций чтения/записи в секунду (можно переключиться на отображение IOPS в меню «View» в любой момент — даже во время тестирования). Есть у программы AS SSD Benchmark и свои преимущества — она способна тестировать не только скорость записи и чтения, но и скорость отклика диска. Этот параметр позволяет определить, как скоро винчестер приступает к выполнению своей задачи при отправке ему команд на чтение и запись (измеряется в миллисекундах — чем меньше, тем лучше). Кроме того, в AS SSD Benchmark также предусмотрена функция измерения скорости копирования файлов («Copy Benchmark») и компрессии данных (Compress-Benchmark). Обе функции запускаются из меню «Tools». Функция измерения скорости копирования помогает примерно определить, сколько потребуется времени на копирование ISO-файлов, а также программ и игр (размер объектов задается из главного окна в меню выбора размера пустого файла для тестирования). Функция измерения скорости компрессии выдает подробный график, по которому можно судить о производительности жесткого диска на конкретном этапе сжатия данных (размер сжимаемых данных также задается их главного окна).

HD Tune Бесплатная программа HD Tune — довольно известная программа, способная не только тестировать производительность жестких дисков, но считывать и отображать технические сведения о них, включая SMART-атрибуты, а также выявлять медленные и битые (Bad) сектора. Существуют две версии утилиты HD Tune, одна из которых платная (HD Tune Pro), другая бесплатная — именно она и рассматривается здесь. Как видно из изображения выше, HD Tune определяет минимальную (Minimum), максимальную (Maximum) и среднюю (Average, значение не является средним арифметическим) скорость работы жесткого диска. В пределах одного и того же теста определяется скорость доступа со стороны системы к данным на диске (Access Time), максимальная скорость передачи данных по интерфейсу между винчестером и ОС (Burst Rate), а также оказываемую системой нагрузку на процессор в ходе записи/чтения данных с/на жесткий диск (CPU Usage). Из настроек в программе HD Tune доступна возможность выбора между точностью показаний и скоростью тестирования (Test Speed/Accuracy, стоит полагать, что это количество формируемых очередей данных) и установки размера блока данных (Block Size) в пределах от 512 байт до 8 мегабайт. С настройками по умолчанию (как на изображении выше) программа HD Tune завершает тестирование производительности жесткого диска в пределах 3-4 минут. Для более точных результатов рекомендуется проведение нескольких тестов, вручную изменяя размер блока данных (параметр «Test Speed/Accuracy» можно оставить как есть или сдвинуть на максимум в положение «Accuracy», но тогда тестирование займет больше времени). Вот результаты тестирования максимальным размером блока данных и "выкрученным" в положение «Accuracy» ползунком для того же диска: Разница небольшая, но все же есть, особенно по показателям «Burst Rate» и «CPU Usage», из значений которых видно, что система немного медленнее обменивается данными с винчестером при увеличении размеров блоков данных, но при этом наблюдается меньшее потребление ресурсов процессора.

Disk Throughput Tester Бесплатная программа Disk Throughput Tester или DiskTT — простая и не требующая установки утилита для тестирования производительности жестких дисков. Программа определяет только два основных показателя — скорость последовательной и произвольной записи/чтения, также показывая, сколько времени было затрачено на выполнение операций (исходя из этого, можно определить примерную скорость копирования файлов с/на тестируемый диск). Из настроек здесь предусмотрена возможность установки размера блоков данных (от 1 до 65536 Кб) и размера создаваемого для заполнения ими пустого файла (от 10 до 99990 Мб). Выбор диска для тестирования осуществляется путем указания папки, где будет создаваться пустой файл: в блоке «Path of testfile» переводим переключатель в положение «User defined path» и указываем любую папку на любом диске.

Roadkil's Disk Speed Бесплатная программа Roadkil's Disk Speed — еще одна не требующая установки программа для определения скорости последовательного и произвольного чтения и записи данных, времени доступа к диску и некоторых других параметров. У утилиты нет никаких настроек — достаточно запустить ее, выбрать букву тестируемого логического диска и нажать кнопку запуска теста производительности (Begin test). Результат будет доступен в пределах 2 минут. Программа Roadkil's Disk Speed тестирует диски путем автоматического изменения размера блока данных, начиная от 0,5 кб (т.е. 512 байт) и заканчивая 1024 кб (т.е. 1 Мб). Есть у Roadkil's Disk Speed и одно преимущество. Утилита предоставляет возможность сравнить характеристики протестированного диска с результатами тестирования: а) других винчестеров от того же производителя; б) с устройствами, имеющими аналогичный объем дискового пространства; в) результатами, полученными в ходе теста на компьютере с тем же процессором. Если кликнуть по кнопке «Compare Results», в браузере откроется официальный сайт разработчика программы со сравнительной таблицей. В нижнем блоке таблицы можно заметить сравнение условных очков производительности протестированного винчестера с очками, что «заработали» другие жесткие диски. Судя по этим данным, использованный нами винчестер уступает самому высокопроизводительному устройству аж в 1839605 раз! Но по реальной скорости разница более приземленная — 165 раз. Но лучше сравнивать результаты по столбцу «Average» (средние показатели), по которому видно, что наш диск уступает большинству современных винчестеров примерно в 1,75 раза.