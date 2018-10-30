Easy Service Optimizer (ESO) — бесплатная программа для управления службами Windows. Подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит), имеется поддержка русского языка. Эта небольшая утилита призвана стать заменой стандартному системному приложению «Службы» («Консоль управления (MMC)»).

Возможности Easy service optimizer (ESO)

Функционал утилиты Easy Service Optimizer практически полностью повторяет таковой у системной программы «Службы Windows». Основное отличие — приложение более понятно и просто в управлении, а также позволяет управлять одновременно большим количеством служб. Однако Easy Service Optimizer не позволяет изменять настройки «Параметров входа в систему», задавать действия при сбое службы и просматривать сведение об их зависимостях от тех или иных системных компонентах (впрочем, большинство пользователей этим никогда не пользуется).

В список основных функций программы Easy Service Optimizer по работе со службами входят:

Остановка и запуск любых установленных служб (в т.ч. и несколько одновременно). Примеры служб, которые можно безопасно отключить:

Print Spooler (если вы не используете принтер или функцию печати в PDF)

Bluetooth Support (если у вас нет устройств Bluetooth)

Remote Registry (обычно не активирована по умолчанию, но можно отключить для безопасности)

Remote Desktop (3 службы, которые можно отключить, если вы не используете данную функцию)

Просмотр технической информации (название, описание и т.д.) и применение индивидуальных параметров запуска к имеющимся службам (автоматически, вручную или отключено).

Удаление и добавление служб.

Однако наибольшую ценность (по словам разработчиков) утилиты Easy Service Optimizer представляет функция массового отключения невостребованных для обычных пользователей служб Windows. Так, в нижней части окна программы можно увидеть 4 кнопки, каждая из которых позволяет включать или отключать те или иные службы:

«По умолчанию». Запуск стандартного набора служб. «Безопасно». Отключение служб, завершение работы которых не скажется на безопасности компьютера (к примеру, не тронутой останется служба «Защитник Windows»). «Оптимально». Отключение редко используемых служб для оптимизации работы компьютера. «Экстрим». Отключение служб (включая те, что обеспечивают безопасность системы) для максимального увеличения производительности компьютера.

Хорошей новостью является и то, что пользователь может сам определять, какая из служб будет выключена или запущена при нажатии на одну из вышеописанных кнопок. Для этого достаточно кликнуть по выбранной службе два раза, а затем выбрать подходящий вариант ее состояния в том или ином режиме работы.

Дополнительные функции Easy Service Optimizer

Программа Easy Service Optimizer имеет несколько полезных дополнительных функций:

Возможность экспорта списка служб с их индивидуальными настройками в файл и последующий его импорт со всеми ранее сохраненными параметрами.

Экспорт настроек REG-файл (файл реестра), который затем можно будет запустить с компьютера без использования программы и вернуть ранее сохраненные индивидуальные параметры служб.

Возможность просмотра установленных служб определенного семейства Windows (от NT1 до NT10.0).

Кроме того, из программы Easy Service Optimizer всегда можно запустить «Консоль управления (MMC)» для управления службами стандартными средствами Windows.