PC Win Booster — приложение-оптимизатор для компьютеров под управлением Windows. Программа способна обнаруживать в разделах жесткого диска различного типа мусорные файлы, находить и исправлять ошибки реестра, определять целостность установленного программного обеспечения и другие операции.

Основные функции PC Win Booster

Программа PC Win Booster в первую очередь создана для сканирования и устранения ошибок, неисправностей различных объектов, связанных с работой операционной системы и установленных на компьютере приложений. Сюда относятся:

Реестр. Сканирование, обнаружение ошибочных записей в реестре и их исправление.

Интернет-файлы. Поиск и удаление временных файлов, созданных браузерами.

Пустые папки и мусорные (ненужные) файлы. Обнаружение и удаление.

Поврежденные приложения. Сканирование каталогов с установленными программами с целью поиска отсутствующих/поврежденных файлов.

Системные параметры, службы и приложения. Обнаружение и исправление неправильных/ошибочных настроек системы и приложений. Установка оптимальных параметров работы с целью увеличения производительности ПК.

Расширения и тулбары для браузеров. Обнаружение и исправление ошибок, удаление ненужных файлов расширений/тулбаров.

Оперативная память. Сжатие занимаемого приложениями объема ОЗУ.

Выявление и устранение различных угроз безопасности и работоспособности системы (известные вредоносные программы и скрипты, настройки, создающие уязвимости системы, и др.).

Дефрагментация разделов жесткого диска.

Кроме сканирования и работы с вышеописанными объектами программа PC Win Booster также способна:

Создавать резервные копии реестра (при необходимости пользователь сможет восстановить реестр из ранее сохраненной копии).

Искать на жестком диске дубликаты файлов с целью освобождения дискового пространства.

Отображать список и удалять установленные пользовательские и системные программы, а также обновления системы.

Создавать контрольные точки восстановления и восстанавливать систему.

Версии программы, совместимость с Windows

Приложение PC Win Booster распространяет в платной и бесплатной версии с ограниченным функционалом. Бесплатная редакция программы способна только выполнять сканирование системы, действия по исправлению ошибок и неисправностей потребуется выполнять пользователем вручную. Кроме того, отсутствует возможность создания расписания для запуска тех или иных функций приложения. Для получения полной версии PC Win Booster нужно будет купить и использовать код активации.

Программа PC Win Booster одинаково эффективно работает во всех версиях Windows, начиная с Win 2003 и заканчивая Win 10 последней редакции. Поддерживаются x86 и x64 системы. Интерфейс полностью переведен на русский язык.