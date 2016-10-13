Если компьютер стал работать медленнее, программа Uniblue SpeedUpMyPC поможет найти причину этого. Утилита поможет исправить ошибки и ускорить работу компьютера, а также очистить его от системного мусора.

SpeedUpMyPC проверит компьютер, чтобы выявить все возможные причины его медленной работы. После этого можно будет применить весь набор доступных инструментов, чтобы увеличить скорость работы компьютера.

Программа Uniblue SpeedUpMyPC удалит ошибочные записи реестра и отключит процессы, которые требуют слишком много ресурсов. В результате компьютер будет работать быстрее.