Программы для отключения служб Windows

Отключение ненужных служб Windows может увеличить скорость работы и запуска операционной системы. Выполнить это действие можно с помощью специальных программ, которые используются для управления службами.
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EASY SERVICE OPTIMIZER
Easy Service Optimizer — небольшая программа для управления службами операционной системы Windows. С помощью программы можно отключить ненужные службы, а также добавить новые или восстановить существующие. Есть возможность создания Reg-файлов. Приложение работает на Windows (32 и 64 бит), переведено на русский язык и доступна для скачивания абсолютно бесплатно.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены все запущенные службы. Чтобы отключить ненужные службы Windows, необходимо отметить их галочкой и воспользоваться функцией "Остановить выбранную службу", которая расположена на верхней панели инструментов.
Также на панели инструментов есть функция, с помощью которой пользователи могут добавить новую службу Windows. Для этого необходимо указать название службы, номер строки, описание, тип запуска и восстановления.
В конце списка инструментов расположена функция "Открыть службы Windows" — стандартное средство операционной системы, которое используется для управления запущенными службами.
Преимущества Easy Services Optimizer:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность работы с утилитой без обязательной установки;
- бесплатная модель распространения;
- инструмент для добавления новых служб.
Недостатки:
- нет инструмента для управления процессами.
WINSERVICES
WinServices — программа для управления службами операционной системы Windows. С помощью утилиты можно остановить ненужные службы, сохранить, восстановить и перезапустить их. Утилита совместима с Windows (32 и 64 бит) и распространется бесплатно, но интерфейс в ПО англоязычный.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены все основные службы и инструменты для их управления. Чтобы отключить службу Windows, нужно выделить нужное приложение и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Stop Service".
При необходимости можно посмотреть свойства любой службы. Для этого необходимо выбрать пункт "Properties", который расположен на верхней панели инструментов.
В открывшемся окне доступна следующая информация: отображаемое имя, описание, директория расположения приложения, тип запуска службы, управление ошибками.
В разделе "Actions" пользователи могут выбрать следующие действия для службы: изменить отображаемое название; оставлять утилиту всегда включенной или выключенной; отключить функцию отправки уведомлений о текущем состоянии службы.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- возможность перезапуска и восстановления служб.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка;
- нет инструмента для создания новых служб.
ASHAMPOO WINOPTIMIZER
Ashampoo WinOptimizer — программа для оптимизации работы компьютера. С помощью утилиты пользователи можно очистить компьютер от "мусора", отключить ненужные службы и повысить защиту системы. Есть инструменты для проведения тестирования производительности ПК. Программа работает на Windows (32 и 64 бит) и распространяется по условно-бесплатной лицензии. Полная версия Ashampoo WinOptimizer стоит 2066 рублей.
После запуска программы необходимо перейти в раздел "Функции". В строке "Производительность" расположена функция "Управление службами Windows".
После запуска этого инструмента откроется подробный список со всеми службами операционной системы Windows. В верхней части интерфейса расположена строка "Вид", которая используется для сортировки списка по категориям: все, запущенные, необходимые, с оценкой, без оценки и т.д.
Чтобы отключить ненужную службу, необходимо нажать правой кнопкой мыши на приложении в списке и выбрать пункт "Остановить службу". Также инструменты для управления службами отображаются в правой части интерфейса.
Преимущества Ashampoo WinOptimizer:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность использования основных инструментов утилиты бесплатно;
- большой набор функций для оптимизации работы компьютера и повышения производительности системы.
Недостатки:
- нельзя добавить новую службу.
SERVIWIN
ServiWin — небольшая программа для управления службами Windows. С помощью ПО можно отключить и перезапустить службы, сохранить выбранные объекты, создать отчет в формате HTML, открыть объект в RegEdit. Приложение работает на Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. Программа распростраеятся на бесплатной основе.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором отображается полный список всех доступных служб операционной системы Windows. Чтобы отключить ненужные службы Windows, необходимо выделить объект в списке. Следующий шаг — использование функции "Stop", которая расположена на верхней панели управления программы.
Также пользователи могут посмотреть свойства служб. Для этого нужно воспользоваться функцией "Properties" на панели инструментов. В открывшемся окне отображается название, описание, расположение объекта на компьютере, имя разработчика.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- возможность просмотра свойств службы ОС Windows;
- бесплатная модель распространения;
- отсутствие обязательной установки программы.
Недостатки:
- нет поддержки русского языка;
- нельзя изменить тип запуска службы.
FIREDAEMON PRO
FireDaemon Pro — программа для управления службами Windows, их отключения, редактирования, удаления и перезапуска. С помощью утилиты пользователи могут запустить любое Win32-приложение или скрипт. Есть возможность настройки приложения через GUI и XML.
Программа работает в среде Windows (32 и 64 бит), но интрфейс представлен на английском языке.. Модель распространения утилиты FireDaemon Pro — условно-бесплатная. Полная версия стоит 50 долларов, но можно загрузить бесплатную пробную версию на 30 дней.
После запуска утилиты откроется список всех доступных служб операционной системы Windows. Чтобы отключить ненужную службу, необходимо выделить объект в списке и воспользоваться функцией "Stop", которая расположена на верхней панели инструментов.
Функция "Edit" дает возможность пользователям редактировать службы: менять название, описание, расположение на компьютере, тип запуска.
Преимущества:
- возможность редактирования служб;
- простой и удобный интерфейс.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.