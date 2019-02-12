Программы для отключения служб Windows

Отключение ненужных служб Windows может увеличить скорость работы и запуска операционной системы. Выполнить это действие можно с помощью специальных программ, которые используются для управления службами.

Такж можно воспользоваться подробной инструкцией на нашем сайте.

EASY SERVICE OPTIMIZER Easy Service Optimizer — небольшая программа для управления службами операционной системы Windows. С помощью программы можно отключить ненужные службы, а также добавить новые или восстановить существующие. Есть возможность создания Reg-файлов. Приложение работает на Windows (32 и 64 бит), переведено на русский язык и доступна для скачивания абсолютно бесплатно. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены все запущенные службы. Чтобы отключить ненужные службы Windows, необходимо отметить их галочкой и воспользоваться функцией "Остановить выбранную службу", которая расположена на верхней панели инструментов. Также на панели инструментов есть функция, с помощью которой пользователи могут добавить новую службу Windows. Для этого необходимо указать название службы, номер строки, описание, тип запуска и восстановления. В конце списка инструментов расположена функция "Открыть службы Windows" — стандартное средство операционной системы, которое используется для управления запущенными службами. Преимущества Easy Services Optimizer: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность работы с утилитой без обязательной установки;

бесплатная модель распространения;

инструмент для добавления новых служб. Недостатки: нет инструмента для управления процессами.

WINSERVICES WinServices — программа для управления службами операционной системы Windows. С помощью утилиты можно остановить ненужные службы, сохранить, восстановить и перезапустить их. Утилита совместима с Windows (32 и 64 бит) и распространется бесплатно, но интерфейс в ПО англоязычный. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены все основные службы и инструменты для их управления. Чтобы отключить службу Windows, нужно выделить нужное приложение и нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Stop Service". При необходимости можно посмотреть свойства любой службы. Для этого необходимо выбрать пункт "Properties", который расположен на верхней панели инструментов. В открывшемся окне доступна следующая информация: отображаемое имя, описание, директория расположения приложения, тип запуска службы, управление ошибками. В разделе "Actions" пользователи могут выбрать следующие действия для службы: изменить отображаемое название; оставлять утилиту всегда включенной или выключенной; отключить функцию отправки уведомлений о текущем состоянии службы. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

возможность перезапуска и восстановления служб. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка;

нет инструмента для создания новых служб.

ASHAMPOO WINOPTIMIZER Ashampoo WinOptimizer — программа для оптимизации работы компьютера. С помощью утилиты пользователи можно очистить компьютер от "мусора", отключить ненужные службы и повысить защиту системы. Есть инструменты для проведения тестирования производительности ПК. Программа работает на Windows (32 и 64 бит) и распространяется по условно-бесплатной лицензии. Полная версия Ashampoo WinOptimizer стоит 2066 рублей. После запуска программы необходимо перейти в раздел "Функции". В строке "Производительность" расположена функция "Управление службами Windows". После запуска этого инструмента откроется подробный список со всеми службами операционной системы Windows. В верхней части интерфейса расположена строка "Вид", которая используется для сортировки списка по категориям: все, запущенные, необходимые, с оценкой, без оценки и т.д. Чтобы отключить ненужную службу, необходимо нажать правой кнопкой мыши на приложении в списке и выбрать пункт "Остановить службу". Также инструменты для управления службами отображаются в правой части интерфейса. Преимущества Ashampoo WinOptimizer: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность использования основных инструментов утилиты бесплатно;

большой набор функций для оптимизации работы компьютера и повышения производительности системы. Недостатки: нельзя добавить новую службу.

SERVIWIN ServiWin — небольшая программа для управления службами Windows. С помощью ПО можно отключить и перезапустить службы, сохранить выбранные объекты, создать отчет в формате HTML, открыть объект в RegEdit. Приложение работает на Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. Программа распростраеятся на бесплатной основе. После запуска приложения откроется главное окно, в котором отображается полный список всех доступных служб операционной системы Windows. Чтобы отключить ненужные службы Windows, необходимо выделить объект в списке. Следующий шаг — использование функции "Stop", которая расположена на верхней панели управления программы. Также пользователи могут посмотреть свойства служб. Для этого нужно воспользоваться функцией "Properties" на панели инструментов. В открывшемся окне отображается название, описание, расположение объекта на компьютере, имя разработчика. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

возможность просмотра свойств службы ОС Windows;

бесплатная модель распространения;

отсутствие обязательной установки программы. Недостатки: нет поддержки русского языка;

нельзя изменить тип запуска службы.