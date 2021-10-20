Как на Windows 11 отключить службы?

Как и в случае со всеми версиями и сборками операционных систем Windows, в Windows 11 присутствуют "ненужные" службы, которые пользователь может отключить в целях сокращения оказываемой ими нагрузки на процессор, диск, оперативную память, сетевое подключение и т.д. Перманентное отключение служб осуществляется через системное приложение «Службы», а если же их следует выключить на время, можно воспользоваться «Диспетчером задач». Возможны и другие варианты, в т.ч. при использовании сторонних утилит.

Как запустить программу «Службу» в Windows 11?

Запуск системного приложения «Службы» произвести несколькими способами. Рассмотрим основные:

Запуск программы «Службы» из меню «Пуск»

Откройте меню «Пуск» и введите в поисковую строку запрос «Службы», затем кликните по отобразившемуся одноименному значку:

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Запуск «Служб» из окна «Выполнить»

Нажмите на клавиатуре клавиши «Win + R», чтобы открыть окно «Выполнить», затем без кавычек впишите в него команду «services.msc» и нажмите «ОК»:

Данная команда также может быть использована в командной строке Windows и в консоли PowerShell.

Запуск приложения «Службы» через «Проводник»

Программа «Службы», как и любая другая, хранится на диске в виде файла (в данном случае — «services.msc»). Чтобы добраться до нее, нужно перейти по адресу (просто скопируйте его и вставьте в адресную строку «Проводника»):

C:\Windows\System32

Приведенный выше адрес актуален только в случае, если система установлена на «Локальном диске C». Если это другой диск (D,E и т.д.), просто смените «C» на нужную букву.

Запуск «Служб» из «Диспетчера задач»

Сначала запустите «Диспетчер задач», используя комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Esc» или кликнув правой кнопкой мыши по значку «Пуск» и затем выбрав нужный пункт в отобразившемся меню:

В самом окне «Диспетчера задач» перейдите во вкладку «Службы», кликните правой кнопкой мыши по любой службе и выберите из выпадающего меню пункт «Открыть службы»:

Теперь рассмотрим процесс временного и перманентного отключения запущенных служб.