Как на Windows 11 отключить службы?

Как и в случае со всеми версиями и сборками операционных систем Windows, в Windows 11 присутствуют "ненужные" службы, которые пользователь может отключить в целях сокращения оказываемой ими нагрузки на процессор, диск, оперативную память, сетевое подключение и т.д. Перманентное отключение служб осуществляется через системное приложение «Службы», а если же их следует выключить на время, можно воспользоваться «Диспетчером задач». Возможны и другие варианты, в т.ч. при использовании сторонних утилит.
Как запустить программу «Службу» в Windows 11?
Запуск системного приложения «Службы» произвести несколькими способами. Рассмотрим основные:
Запуск программы «Службы» из меню «Пуск»
Откройте меню «Пуск» и введите в поисковую строку запрос «Службы», затем кликните по отобразившемуся одноименному значку:
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Запуск «Служб» из окна «Выполнить»
Нажмите на клавиатуре клавиши «Win + R», чтобы открыть окно «Выполнить», затем без кавычек впишите в него команду «services.msc» и нажмите «ОК»:
Данная команда также может быть использована в командной строке Windows и в консоли PowerShell.
Запуск приложения «Службы» через «Проводник»
Программа «Службы», как и любая другая, хранится на диске в виде файла (в данном случае — «services.msc»). Чтобы добраться до нее, нужно перейти по адресу (просто скопируйте его и вставьте в адресную строку «Проводника»):
C:\Windows\System32
Приведенный выше адрес актуален только в случае, если система установлена на «Локальном диске C». Если это другой диск (D,E и т.д.), просто смените «C» на нужную букву.
Запуск «Служб» из «Диспетчера задач»
Сначала запустите «Диспетчер задач», используя комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Esc» или кликнув правой кнопкой мыши по значку «Пуск» и затем выбрав нужный пункт в отобразившемся меню:
В самом окне «Диспетчера задач» перейдите во вкладку «Службы», кликните правой кнопкой мыши по любой службе и выберите из выпадающего меню пункт «Открыть службы»:
Теперь рассмотрим процесс временного и перманентного отключения запущенных служб.
Как временно приостановить службу в Windows 11
Как отмечалось выше, это можно сделать из системной программы «Диспетчер задач». Способ ее запуска был рассмотрен в предыдущей части статьи. Действия также выполняется во вкладке «Службы». Чтобы приостановить службы, просто кликните по ней правой кнопкой мыши, затем выберите пункт «Остановить».
Почему это временный способ? Дело в том, что у каждой службы присутствует параметр «Тип запуска». Если в нем выставлено значение «Вручную» или «Автоматически», то служба будет повторно запущена по запросу какой-либо программы, системы или даже другой службы.
Как навсегда отключить службу в Windows 11?
Перманентно выключить службу можно, как минимум, двумя способами:
- Через приложение «Службы»
Сначала запустите программу «Службы» одним из рассмотренных вначале способов. Дальнейшие действия:
- Находим в списке служб ту, которую требуется отключить перманентно, и кликаем по ней два раза мышкой, что приведет к открытию дополнительного окна. Для примера снова поработаем с «XboxNetApiSvc».
- Сначала нажмем кнопку «Остановить», чтобы временно отключить службу. Затем напротив параметра «Тип запуска» выставляем «Отключена» и кликаем по кнопке «Применить»:
Чтобы повторно включить службу, сначала запускаем ее, затем выставляем «Автоматически» в параметре «Тип запуска» (или, наоборот — без разницы).
- Через командную строку Windows
Данный способ окажется полезным в случаях, когда невозможно запустить ни «Диспетчер задач», ни программу «Службы» (из-за системного сбоя или действий вредоносных программ).
- Сначала нужно запустить саму командную строку от имени администратора. Вызываем меню «Пуск», вписываем в поисковую строку без кавычек запрос «командная строка» или «cmd», затем кликаем по элементу «Запуск от имени администратора» справа:
- На экране отобразится окно командной строки. Если имя службы, которую требуется остановить, неизвестно, тогда первым делом потребуется вывести список тех, что запущены в данный момент. Для этого скопируйте нижеследующую команду и нажмите Enter:
sc query state=
- Находим в отобразившемся списке службу (нужна строка после параметра «Имя_службы»), которую нужно остановить. Для примера остановим службу «Сетевая служба Xbox Live», т.к. «XboxNetApiSvc». Для ее остановки вводим в командную строку следующую команду:
sc stop XboxNetApiSvc
- Обратите внимание, что мы использовали команду остановки службы 2 раза. Сначала, чтобы остановить ее (вследствие чего его состояние изменилось на «STOP_PENDING», т.е. «в ожидании остановки»), а затем для того, чтобы убедиться, остановлена ли она.
- Если потребуется вновь запустить остановленную службу, используем следующую команду:
sc start XboxNetApiSvc
- При помощи утилиты Easy Service Optimizer
Easy Service Optimizer или ESO — бесплатная утилита, функциональные возможности которой практически полностью соответствуют таковым у системного приложения «Службы». Вообще, с при помощи этой программы можно быстро завершить работу множества служб единовременно с целью оптимизации компьютера, но нас интересует поштучное их отключение. Сделать это очень просто:
- Программу устанавливать не нужно — просто распакуйте скачанный архив и запустите файл «eso.exe» от имени администратора, предварительно кликнув по нему правой кнопкой мыши:
- Найдите в списке служб ту, что требуется отключить, выделите ее, кликните по названию правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Остановить»:
- Так мы остановим работу службы. Теперь отключим ее, чтобы больше она не запускалась. Снова выделите ее, нажмите сочетание клавиш «Ctrl + E» или, вызвав контекстное меню, выберите пункт «Редактировать службу»:
- Отобразится новое окно. Выставите напротив параметров «Тип запуска» и «Тип восстановления» значение «Отключено», затем нажмите «ОК»:
На этом наша инструкция по отключению служб в Windows 11 завершена.