PC Repair — программа для оптимизации Windows, поиска различных проблем, влияющих на производительность и безопасность компьютера, очистки дисков от мусора и других задач. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия не позволяет исправить все обнаруженные проблемы с компьютером/системой разом, а лишь по одной вручную).

Программа Outbyte PC Repair предназначена для установки на ПК под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (необходимо активировать в настройках сразу после установки).

Зачем нужна программа PC Repair?

Outbyte PC Repair — это многофункциональный инструмент для оптимизации операционной системы, поддержания производительности компьютера на высоком уровне, решения всевозможных проблем с безопасностью и выполнения ряда других задач.

Поддержка высокой производительности ПК

Способность PC Repair решать более сотни наиболее распространенных проблем с ПК помогает поддерживать его производительность на пике. К таким проблемам относятся, например, недопустимые перенаправления, сбои в работе системы, совместно используемые динамические dll-библиотеки и многое другое. Утилита автоматически выполняет необходимые операции по устранению таких проблем (где это возможно), что в конечном итоге служит для восстановления эффективности и стабильности работы операционной системы.

Кроме того, PC Repair отображает краткий обзор производительности компьютера, включая загрузку и скорость процессора, объем доступной оперативной памяти и даже скорость записи и чтения дисков. В предоставляемой программой сводке производительности пользователи могут получить дельные советы, касательно, например, объема оперативной памяти или размера дискового пространства (достаточно ли текущих значений, а если нет, то почему).

Очистка дисков от мусора

Часть дискового пространства всегда будет заполнена неиспользуемыми временными или кэшированными файлами, размер которых со временем может увеличиться до нескольких гигабайт. Утилита PC Repair может помочь идентифицировать и удалить эти файлы с жесткого диска, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

Защита конфиденциальности

Веб-сайты часто используют отслеживающие файлы cookie, чтобы отслеживать активность пользователя и отправлять ему целевую рекламу. Не секрет, что многие из владельцев таких сайтов продают эту информацию третьим лицам, чтобы делать с ней все, что им заблагорассудится. PC Repair может удалить все отслеживающие файлы cookie за один раз и, кроме того, предупредить о потенциально опасных веб-сайтах.

Обнаружение уязвимостей

Один из лучших способов снизить риск заражения компьютера вредоносным ПО — устранить распространенные уязвимости. Программа Outbyte PC Repair может помочь включить и отключить некоторые функции Windows, призванные сохранить стабильность работы системы. Также утилита может предупредить пользователя об отсутствующих обновлениях для обеспечения безопасности компьютера. Outbyte PC Repair также включает в себя сканер, который быстро проверяет наличие PUA (потенциально нежелательных приложений), а также некоторых известных вредоносных программ.

Увеличение производительности компьютера

Программа PC Repair позволяет несколько увеличить производительность ПК благодаря динамической функции ускорения в реальном времени, которая автоматически меняет приоритеты при переключении между запущенными программами. Это позволяет расставлять приоритеты для определенных процессов, гарантируя, что они будут иметь достаточную вычислительную мощность для оптимальной работы в тот момент, когда это понадобится пользователю.

Конфиденциальность в реальном времени

PC Repair способствует контролю над конфиденциальностью данных, предлагая, например, отключить функции телеметрии Windows или автоматическую очистку старой истории браузера и файлов cookie.

Безвозвратное удаление файлов

Инструмент File Shredder безопасно удаляет файлы из корзины без возможности их восстановления — приложения по восстановлению данных не смогут их вернуть обратно.

Полное удаление программ

PC Repair позволяет удалять не только установленные на компьютер программы, но и следы их пребывания в системе (остаточные файлы и папки, записи в реестре).