SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Readiris Pro

В данном списке представлены программы для замены Readiris Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Readiris Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

NAPS2
NAPS2

Версия 8.5.1

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
VueScan
VueScan

Версия 9.8.59

Программа для сканирования

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (38)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Text-R
Text-R

Версия 2.000

Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader

Версия 11

Программа для создания скриншотов и распознавания текста

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)