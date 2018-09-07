В данном списке представлены программы для замены Readiris Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Readiris Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Readiris Pro.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Readiris Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Readiris Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Readiris Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 8.5.1
Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах
Версия 9.8.59
Программа для сканирования
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 2.000
Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов
Версия 11
Программа для создания скриншотов и распознавания текста
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста
Версия 14
Сканирование и распознавание документов